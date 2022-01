Nogometaši Dinama jučer su u Maksimiru sjajno otvorili nastavak HNL-a. U derbiju protiv trećeplasirane Rijeke slavili su lakše od očekivanog s 2-0. Mogli bismo kazati da je to bio samo nastavak uvjerljivog kraja jeseni kad je počela serija pobjeda. Za komentar utakmice zamolili smo bivšeg nogometaša i poznatog hrvatskog nogometnog trenera Nikolu Jurčevića.

'Dinamo je pobijedio lakše od očekivanog'

"Dinamo je slavio lakše od očekivanog, Rijeka je u zadnje vrijeme znala biti u Maksimiru vrlo neugodna. Plavi su imali kontrolu utakmice svih 90 minuta. Ova rutinska pobjeda pokazuje jednu kvalitetu Dinama i činjenicu da, u koliko su u nekom svom pravom izdanju, na nekome svom optimumu, da su glavni kandidati za naslov prvaka. To su najavili u ovoj prvoj utakmici gdje Rijeci nisu dozvolili neku posebnu šansu. Malo me i iznenadila postava Rijeke, vjerojatno se tu radi o nekim ozljedama i nedovoljnoj spremnosti nekih igrača. S obzirom, da su u zadnjim utakmicama u Maksimiru upravo Pavičić i Abass te Ampem bili vrlo opasni. Ovog puta se Rijeka odlučila za nešto drugu postavu. Na takav način nije mogla parirati Dinamu", rekao nam je Nikola Jurčević.

Kakav vam je dojam ostavio Petar Bočkaj?

"Vrlo dobra prva utakmica za njega. Pokazala je to da se čini kako će ta lijeva strana biti neko težište Dinamove igre. Jer, na toj lijevoj strani uz Bočkaja Dinamo ima i jednog Mislava Oršića. Vrlo su opasni. Bočkaj ima kvalitetu i jedno posebno oružje, a to je izvanredan udarac i općenito lijeva noga, gdje može s bilo koje pozicije, bilo do kraja na liniji, bilo s poludistance, biti opasan po gol. Donio je Bočkaj kvalitetu i pokazao je već u prvoj utakmici".

Je li vam Željko Kopić adekvatno posložio momčad?

"Plavi su sa sad sa izuzetkom Petkovića koji ima neke manje probleme s ozljedom, kompletirana, standardizirana. Željko Kopić opredijelio se za ovu varijantu, uglavnom 3-5-2, s tri igrača u zadnjoj liniji. Momčad je s tim trećim stoperom dobila defanzivnu stabilnost, a u napadu je Dinamo opasan i s Bočkajom, Oršićem i Andrićem. Tu su još Petković, Ivanušec itd... Stoga, mislim da je Dinamo na dobrom putu, iako je još prerano donositi neke zaključke, prvenstvo je još dugo, tek je proljetni dio započeo. No, čini mi se kako se Dinamo ipak konsolidirao, sredio. Imali su problema u prvom dijelu prvenstva, promjenjivost koja je bila objektivna zbog toga što su vrlo rano započeli s euro utakmicama, jer su neki igrači paralelno ili neposredno nakon Eura morali se priključiti momčadi, te je tu bilo dosta ozljeda glavnih igrača. Ostali su prvi vrhu i u takvoj jednoj situaciji, a sad su dočekali kiks Osijeka i pobjedu nad konkurentom Rijekom, zasjeli i sami na čelo ljestvice. Imaju najveće šanse biti prvaci".

No, jedan igrač ipak zaslužuje poseban osvrt. Mislav Oršić ipak je ostao u Dinamu, nije potpisao za Burnley, a u derbiju je bio najbolji pojedinac. On je jedna dimenzija više, bez njega Dinamo nije isti.

"Slažem se. On je ključan sa svojom kvalitetom, golovima u HNL-u i Europi i daje momčadi tu igračku općenitu kvalitetu. No, jedna velika stvar kod Mislava Oršića kojeg osobno ne poznajem, vidi se da je jedan izuzetan karakter. To je igrač koji daje energiju, koji daje ton momčadi, koji igra za momčad, igrač koji u svakoj utakmici daje svoj maksimum. Vidjeli smo sad u ovoj situaciji, bio je na korak da se otisne u nogometnu NBA ligu, što Premier liga i je, trebao je za koji dan nastupiti u Premiershipu, ali on je mentalno ostao na razini, na njemu se ne može primijetiti neko nezadovoljstvo nego dapače, on je sa svojom energijom podigao čitavu momčad. San svakog igrača je igrati u Premiershipu, ali možda bi se Mislavov boravak u elitnom razredu engleskog nogometa sveo na samo nekoliko mjeseci, budući da su ozbiljan kandidat za ispadanje. Vjerujem da ako Oršić nastavi s ovakvim partijama, da će na ljeto doći u situaciju, u izlog za potpisivanje možda i za neki veći klub", zaključio je Nikola Jurčević.