HERTHA – UNION BERLIN 4:0: Desetominutni domaći uragan; Ibišević briljirao

Nogometaši Herthe u petak navečer ostvarili su i drugu uvjerljivu pobjedu u povratku njemačke Bundeslige, nakon što su u berlinskom derbiju pred praznim tribinama Olimpijskog stadiona svladali Union Berlin sa 4:0 (0:0).

Hertha Berlin 4 – 0 Union Berlin

