Harry Kane u sjajnoj je formi s ukupnih 44 golova u 44 odigrane utakmice otkad je stigao u Bayern na ljeto 2023. Kapetan Gordi Albiona s 36 pogotka u njemačkoj Bundesligi vodi u trenutačnoj utrci za Zlatnu kopačku te je daleko ispred Kyliana Mbappea (26 golova) i Erlinga Haalanda (25 golova).

Stoga nije ni čudo što je Thomas Tuchel pun hvale za Kanea koji tajnu njegove forme vidi u "čarobnome" napitku koji Englez svakodnevno ispija.

"Količina cappuccina koju popije na dan je smiješna. To je zaista iznenađujuće. Svaki put kad odem u kuhinju on je ispred aparata za kavu i pije cappuccino. Očito je zašto je dobar. Izgleda zdravo i u dobroj je formi pa sam i ja to počeo raditi", našalio se Tuchel

Osim toga njemački strateg nahvalio je Kaneovu ulogu u svlačionici:

"Bio je kapetan Tottenhama i kapetan je Engleske i dao nam je sve što smo mogli očekivati. Znao je da smo u svlačionicu unijeli veliku osobnost. Uz ono što dodaje u smislu golova, asistencija i kretanja, on zna kako se nositi s pritiskom", zaključio je Tuchel nadajući se kako će Kaneu kava pomoći da nastavi s pogocima i u uzvratu polufinala Lige prvaka protiv Reala Madrida.