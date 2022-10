U susretu 4. kola F skupine nogometne Lige prvaka Šahtar, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Jovičević, u utorak je u Varšavi odigrao 1-1 protiv europskog prvaka Real Madrida koji se spasio golom u sudačkoj nadoknadi

"Kraljevski klub" je tim bodom osigurao prolaz u osminu finala.

Prvu veliku priliku imali su gosti u 18. minuti. Pucao je Karim Benzema, ali je Anatolij Trubin odlično reagirao. U 27. minuti je uzvratio Šahtar, opasno je pucao Oleksandr Zubkov, no gostujuća obrana je blokirala njegov udarac. U završnici poluvremena prilike su imali Benzema, Rodrygo i Federico Valverde, ali nije bilo promjene rezultata.

Već na startu drugog dijela ukrajinski sastav je poveo, ovoga puta Zubkov je bio precizan pogodovši glavom za vodstvo. Domaćin je u 65. mogao i do drugog gola, no Lassina Traore je pogodio prečku. Real je u završnici susreta imao nekoliko prilika, no nije uspio probiti domaću obranu. Kada se već činilo kako će završiti domaćom pobjedom, Antonio Rudiger je u petoj minuti nadoknade skočio na odličan centaršut i glavom zabio pod prečku.

U toj akciji Rudiger se i sudario s golmanom Šahtara Trubinom i ostao ležati na travnjaku obliven krvlju, nakon čega su mu u pomoć priskočili suigrači, a travnjak je napustio uz pratnju.

Njemački branič nakon utakmice se javio fanovima na Instagramu i objavio fotografiju svog lica omotanog u zavoj i napisao: "Živi smo."

Marca je dan nakon utakmice objavili da Rudiger ima veliku oteklinu pod okom i da ga još ne može otvoriti. Real u nedjelju igra veliki derbi s Barcelonom i upitno je hoće li Nijemac moći zaigrati, a i ako hoće, najvjerojatnije će igrati s posebnom zaštitnom maskom.