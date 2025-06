Hajdukova zvijezda asistirala u stilu Zidanea: Pogledajte ovu majstoriju

Niko Sigur nastavlja sjajan niz u dresu Kanade. U trećem kolu skupine B slavili su protiv Salvadora 2:0, a mladi Hajdukov veznjak upisao je svoju prvu asistenciju.

Sigur je sjajno prošao jednog protivnika i idealno poslužio Buchanana za drugi pogodak. Prije samo tjedan dana zabio je i svoj prvijenac protiv Hondurasa.

