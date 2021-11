Nogometaši Hajduka i Gorice prvi su polufinalisti Hrvatskog kupa, dok će preostala dva putnika biti poznata u srijedu nakon susreta Osijek - Slaven Belupo, te Dinamo - Rijeka.

Hajduk je plasman u polufinale izborio nakon što je na stadionu u Kranjčevićevoj ulici pobijedio Lokomotivu sa 6-3, dok je Gorica pobijedila Istru 1961 sa 4-2 boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što je susret završio 2-2.

Hajduk i Lokomotiva su odigrali sjajnu utakmicu sa čak devet golova pri čemu je sedam postignutu u drugom dijelu, ali apsolutni igrač utakmice, barem prema našem mišljenju, bio je Jani Atanasov.

Junak utakmice

Hajduk je u prvih pola sata dominirao, no nije uspio zabiti i drugi gol. Lokomotiva je u posljednjih 15 minuta stigla do "daha", a u posljednjim trenucima prvog dijela i do izjednačenja. Lovrencsics je gurnuo Kačavendu u kaznenom prostoru, a sudac Dario Bel pokazao na bijelu točku što je potvrdio i VAR. Josip Pivarić je bio siguran za 1-1.

Međutim, nakon svega 11 minuta nastavka Hajduk je poveo sa 4-1. Novu prednost gostima donio je Atanasov u 51. minuti nevjerojatnim golom. Livaja je dobio loptu na rubu šesnaesterca i na desnoj strani proigrao Atanasova koji je sjajnim lobom praktički iz mrtvog kuta matirao Nevistića.

Samo dvije minute kasnije mrežu je zatresao i Ljubičić, da bi u 57. Livaja zabio za velikih 4-1. Livaja je dobio loptu na lijevoj strani, a potom prošao dvojicu domaćih igrača i potom svladao Nevistića.

No, vrlo brzo je sve bilo gotovo. U 66. minuti je Atanasov je fantastično pogodio s više od 20 metara za svoj drugi gol i vodstvo Hajduka od 5-2. Do kraja susreta postignuta su još dva gola, po jedan na svakoj strani, a jedan je i poništen Hajduku i u tom je golu Atanasov briljantno asistirao Mlakaru lob-passom.

Slomio se

Međutim, Makedonac je ovu utakmicu proživio veoma emotivno i prilikom proslave pogotka se slomio i gorko zaplakao. U prvom trenutku mislilo se kako su ga ponijele emocije zbog gola, ali istina je zapravo drugačija. Atanasovu je nedavno preminuo najbolji prijatelj, a sve je pojasnio na svom Instagramu prije utakmice.

"Otkad znam za sebe, znam i za tebe. Bio si prijatelj kojeg bi svi htjeli imati pored sebe… Dijelili smo tugu, sreću, bezbroj lijepih uspomena… Ostavio si me da se borim sam, ali znam da ćeš me nastaviti gledati i radovati se mojim uspjesima… Ostat ćeš zauvijek u našim srcima. Počivaj u miru, BRATE MOJ."