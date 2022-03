U posljednjoj utakmici 26. kola Prve HNL Istra 1961 i Hajduk su u nedjelju u Puli igrali 1-1 (0-1).

Goste iz Splita u vodstvo je doveo Nikola Kalinić (30), a poravnao je Dion Drena Beljo (54).

Hajduk je iskoristio pomoć vjetra u prvom poluvremenu, imao inicijativu te stigao i do prednosti u 30. minuti. Ferro je poslao dugu loptu na polovicu Istre, a tamo je Kalinić bio spretniji od Galilee, izborio se za poziciju za udarac te rutinirano svladao Lučića.

Do poravnanja Istra je stigla nakon katastrofalne pogreške stopera Hajduka Katića. On se okretao s loptom u vlastitom kaznenom prostoru, pa ga je napao daleko bolji tehničar od njega Mišković, oteo mu loptu te ju proslijedio do nečuvanog Belje kojemu nije bilo teško s pet metara pogoditi vrata.

Kontroverzna situacija

Nepune dvije minute potom dogodila se kontroverzna situacija koja je ostavila "repove" s ove utakmice. Mikanović je proigrao Kalinića koji se ubacio u kazneni prostor domaćih, njegov čuvar Perković uhvatio se za lice i bacio na travu, no kako sudac nije prekinuo igru, odmah se i pridigao, a u međuvremenu je Kalinićev udarac blokiran, a lopta se odbila na nogu Biuka koji je zatresao mrežu za, činilo se, vodstvo Splićana.

Uslijedili su prosvjedi Puljana, pa je duel Kalinića i Perkovića provjeravan putem VAR-a. Iako se na snimci ne vidi kontakt Kalinićeve ruke i Perkovićeva lica, nakon više od pet minuta seciranja te situacije VAR sudac Dario Bel pozvao je glavnog suca Tihomira Pejina da sam pogleda situaciju, a ovaj je zatim poništio gol Hajduka i dodijelio žuti karton Kaliniću.

'Jasni i očiti prekršaj'

HNS je u utorak na svojim stranicama objavio zaključak sudačke analize tog poništenog pogotka i zaključio da je odluka bila ispravna.

"Neispravna procjena suca utakmice 'dopustiti nastavak igre' nakon incidenta između dvojice suparničkih igrača koji prethodi postizanju pogotka. Analiza izazova u kojem napadač Hajduka, 'prije' nego što je došao u posjed lopte, nedozvoljeno odguruje suparničkog braniča u predjelu lica, vrlo jasnim razmatranjima PNI-e smatra se prekršajem. VAR sudac tijekom obavezne, tihe provjere pogotka, prepoznao je jasni i očiti prekršaj (Pravilo XII) momčadi koja je postigla pogodak počinjen u fazi istog napadačkog posjeda. "

"Sukladno protokolu, intervencijom VAR suca, sudac utakmice pozvan je na OFR. Omogućenim dodatnim pregledom snimke sudac je prepoznao vlastiti propust interpretacije i ispravno poništio odluku prethodno priznatog pogotka", stoji u analizi.