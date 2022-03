Nogometaši splitskog Hajduka u nedjelju su na stadionu Aldo Drosina, u utakmici 26. kola HNL-a remizirali s Istrom 1:1.

Gol za Hajduk zabio je Nikola Kalinić u 30. minuti, a nakon velike pogreške Katića u 54. je izjednačio Beljo. Splitski klub ušao je u utakmicu kao favorit protiv Istre, no nije taj status opravdao i tako je vezao dvije utakmice u prvenstvu bez pobjede. Valdas Dambrauskas, strateg Bijelih, morat će naći dobitnu formulu za veliki derbi s Dinamom na Poljudu u subotu (18.00)...

Utakmicu je u HTV-ovoj emisiji Stadion u ponedjeljak navečer komentirao Danijel Pranjić, koji je rekao da ga takav rezultat i nije baš iznenadio.

"Nismo očekivali da će Hajduk izgubiti bodove protiv Istre, no vidjelo se u zadnjih par kola da Hajduk malo gubi fokus, da podliježe pritisku, pa za mene to nije neko iznenađenje. Bit će zanimljiva sva kola do kraja".