Nogometaši Hajduka odigrali su podosta loše u posljednjoj utakmici 26. kola Prve HNL. Splićani su upisali 1:1 remi protiv autsajdera Istre, a golove su zabili Nikola Kalinić za Hajduk i Dion Drena Beljo za Istru. Hajduku je ovo drugi kiks za redom i druga vrlo loše odigrana utakmica jer u prošloj ih je utakmici deklasirala Rijeka na Poljudu.

Hajdukove šanse za naslovom sada su znatno manje jer opet su na četvrtom mjestu i imaju veći zaostatak, a vrlo brzo se ugasila i ona euforija navijača. Štoviše, navijači Hajduka bombardirali su kritikama Facebook-stranicu Hajduka nakon utakmice, a na udaru su uglavnom bili Marko Livaja, dojučerašni heroj navijača, zatim Nikola Katić, trener Valdas Dambrauskas...

Izdvojit ćemo samo neke od komentara.

''Ljubičić nula, najbolji igrač Kalinić. Ne znam zašto su ga i vadili i još ubacili tupavog Ljubičića. Vuković neka se slobodno vrati u Osijek. Nama ne treba panj poput Katića, a neću komentirati koliko očajno igra Livaja. Šetucka, u zaleđu je cijelo vrijeme. Samo mu je treba neki šator nabaviti i piva u ruku i to je to".

''Livaja 5-10 kg viska… Više je puta bio u zaleđu, nego što je pucao po golu. Nakon svakog sprinta nakon 5 metara samo što ne padne".

''Vratiti se na igru bez Kalinića, s Livajom kao jednim napadačem. Jer u ovoj fazi prvenstva uigravati se s Kalinićem nema smisla. Katić je svoje odigrao ja mislim za ovu sezonu, jer nije Dambrauskas budala. I pobogu što je s Krovinovićem jer bez njega u vezi nema protoka, nema ideje u igri. Valdase, bez kemijanja do kraja prvenstva jer ovo više nije zafrkancija.''

''Pored naših stopera koji su pod ugovorom s Hajdukom se uporno forsira igrač koji je na posudbi i stalno pravi greške. Ljubičić kao noj, može samo puno trčati. a tehnika i sve ostalo nula. Može biti domaći igrač, ali nije kapacitet ne za Hajduk nego za prvu ligu uopće.''

''Vratio se onaj stari Hajduk, bez želje, motivacije, i napucavanja baluna. Ovo je naš maksimum. Ne znan čemu se mi uopće nadamo. Vuković, Katić, Mikanović, Ljubičić, Atanasov, sve totalni promašaji. Mali Ljubičić nema uopće osjećaja za dat gol i instinkt napadača. Katić najveći dribler u povijesti. Sramota.''

''Zalaganje nula! Nije problem izgubiti ili remi ako gineš, ali ovo je bilo odvratno gledati. Hvala vam us*ali po običaju''.

''Sigurno četvrto mjesto. Znaci nema Europe, a u Kupu nas čeka Rijeka ili Osijek što znaci da možda čak nećemo uzeti ni Kup. Ne bih htio biti pesimist, ali ovo je sramota i katastrofa.''

"Non stop zadnja linija petlja s loptom oko šesnaesterca i ovo što se dogodilo je logična posljedica toga. A posebna priča je to u koliko zaleđa smo upali. Može se dogoditi 1-2 puta, ali da te netko ulovi 8 puta nije slučajnost. Na žalost, naš trener to nije uspio popraviti. To se dogodi kad igraš na duge lopte, a protivnik to očekuje".

"Na žalost, ni Valdas nije taj. Izgubio se u malo vremena, i u tjedan dana uništio sve. Poraz od Rijeke, i ovi danas, dakle -5 bodova, isključivo je greška Valdasa. Da, falili su Grgić, Krov pogotovo, ali kockati se zbog eventualnih trećih žutih kartona može samo trener bez mu*a, a Valdas ih nema".