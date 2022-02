Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Kalinić (34) novi je član Hajduka, objavio je splitski klub na svojim stranicama. Kalinić je Hajdukovo dijete, prošao je sve uzrasne kategorije splitskog kluba, a za prvu momčad "Bijelih" odigrao je 79 službenih utakmica te je pri tom zabio 44 gola.

"Hajduk s iznimnim zadovoljstvom može potvrditi da će naša prva momčad u nastavku sezone biti jača za Nikolu Kalinića koji se nakon više od 12 godina vraća na Poljud i preuzima svoj broj 9. Nikola u Hajduk stiže u 34. godini kao slobodan igrač nakon što je raskinuo ugovor s Hellas Veronom," objavio je Hajduk u ponedjeljak.

S Poljuda je otišao 2009. godine u tada rekordnom transferu u engleski Blackburn. U bogatoj karijeri igrao je za ukrajinski Dnipro, zatim za talijanske prvoligaše Fiorentinu, AC Milan i Romu te za španjolski Atletico Madrid. Od 2020. je bio član Verone s kojom je raskinuo ugovor. U karijeri je postigao preko 170 golova u službenim utakmicama i upisao više od 50 asistencija.

Odbio suludu ponudu

Kalinić nije krio zadovoljstvo zbog povratka u bijeli dres.

"Povratak u Hajduk poseban je trenutak u mom životu. Potpisivao sam ugovore s brojnim klubovima, velikim klubovima, igrao za njih, ali Hajduk je za sve nas koji smo odrasli ovdje najveći i za njega smo emotivno vezani. Ovo je mjesto gdje sam odrastao, mjesto na kojem sam stekao nogometnu afirmaciju, na koncu tu sam se rodio i tu su moji ljudi. Dat ću sve od sebe da zadržimo ovaj trenutak, da zajedno razveselimo sve koji dišu za Hajduk i što duže zadržimo ovaj trenutak i trenutnu emociju koja vlada oko kluba," poručio je Kalinić.

No, ono što je u cijeloj priči zanimljivo jest da je Kalinić, navodno, imao vrlo izdašne ponude koje je odbio samo kako bi se vratio na Poljud. Talijanski Tuttomercatoweb tvrdi da je hrvatski napadač mogao igrati za respektabilni turski Antalyaspor, a oni su mu navodno nudili golemih 2.5 milijuna eura i ugovor na dvije i pol godine. No, on im se zahvalio i odlučio je ipak pomoći Hajduku u borbi za naslov.