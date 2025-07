Hajduk sve dogovorio i s drugim pojačanjem: Oteli su ga pred nosom 'Zmajčekima'

Hajduk je navodno sve dogovorio s Lokomotivom i Franom Karačićem oko dolaska desnog beka na Poljud, ali to nije jedina novost iz Splita ovog dana. Kako javlja talijanski insajder Lorenzo Lepore, splitski klub sve je dogovorio s hit-igračem HNL-a prošle sezone, Adrionom Pajazitijem.

Adrion #Pajaziti, Time to Sign with #HajdukSplit 🔏



Everything has been agreed between the Croatian giants and the player—only the official announcement is missing. He will earn a salary of over €300k #OlimpiaLjubljana couldn't match those terms and have withdrawn from the race pic.twitter.com/L2bfbFpMau