Hajduk po prvo mjesto protiv Gorice bez ključnog igrača

Adrion Pajaziti protiv Istre je dobio četvrti žuti karton u SHNL-u u ovoj sezoni te će zbog toga morati propustiti ogled protiv svog bivšeg kluba. Pajazitijevo ime bilo je posebno podcrtano u bilježnici Gonzala Garcije kada je slagao momčad Hajduka za ovu sezonu, pa i ne čudi da je neizostavni član prve postave i vjerojatno najbitniji igrač Hajduka u prvih deset kola.

Albanski reprezentativac je treći žuti dobio već u petom kolu protiv Rijeke te mu suspenzija od tada puše za vratom. Sada će igrač koji je prošle sezone bio na posudbi iz Fulhama u Gorici napokon malo udahnuti, dok će Garcia morati pronaći rješenje kako popuniti rupu u momčadi. Budući da protiv Istre u zapisniku nije bilo ni Frana Karačića ni kapetana Marka Livaje treba vidjeti s kakvom će postavom Garcia napasti prvo mjesto u srazu s osmoplasiranom Goricom.

