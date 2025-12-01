Hajduk objavom trećeg dresa zapalio internet. Posveta je skladatelju po kojemu je nazvan splitski HNK
Dres je posveta opereti koja će se sljedeće godine izvesti po prvi put nakon sto godina
Hajduk je objavio treći dres za sezonu 2025./26. – jednostavan bijeli dres sa zlatnim motivima, posveta je opereti "Kraljica lopte" Ive Tijardovića.
Dres ima polo ovratnik i reljefne pruge koje mu dodaju klasičnu eleganciju, dok zlatne tri crte, adidasov logo i klupski grb, koji su također utkani u zlatnu boju, naglašavaju jubilej koji slijedi.
"Jedan dres koji spaja sve. U čast Tijardoviću. U čast nadolazećih godina 'Kraljice lopte'. Treća garnitura za sezonu 25/26. Elegancija s potpisom Hajduka za godinu koja nosi posebnu težinu," stoji u objavi Hajduka.
Tijardovićeva "Kraljica lopte" imat će svoju prvu izvedbu nakon 1926. godine na Poljudu 30. lipnja u 21 sat, s reprizama 1. i 2. srpnja (21 h), a samo 1.800 najbržih i najsretnijih imat će priliku uživati u opereti posvećenoj Hajduku. Kako bi se oživio duh vremena u kojem je skladatelj Ivo Tijardović napisao operetu, novi dres fotografiran je u dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu koja nosi njegovo ime. Klasični interijer i vizualna estetika prostora stvorili su ambijentalnu poveznicu s nadolazećom obljetnicom, stoji na službenim stranicama Hajduka.
