Hajduk objavom trećeg dresa zapalio internet. Posveta je skladatelju po kojemu je nazvan splitski HNK

Hajduk je objavio treći dres za sezonu 2025./26. – jednostavan bijeli dres sa zlatnim motivima, posveta je opereti "Kraljica lopte" Ive Tijardovića.

Dres ima polo ovratnik i reljefne pruge koje mu dodaju klasičnu eleganciju, dok zlatne tri crte, adidasov logo i klupski grb, koji su također utkani u zlatnu boju, naglašavaju jubilej koji slijedi.

"Jedan dres koji spaja sve. U čast Tijardoviću. U čast nadolazećih godina 'Kraljice lopte'. Treća garnitura za sezonu 25/26. Elegancija s potpisom Hajduka za godinu koja nosi posebnu težinu," stoji u objavi Hajduka.

Tijardovićeva "Kraljica lopte" imat će svoju prvu izvedbu nakon 1926. godine na Poljudu 30. lipnja u 21 sat, s reprizama 1. i 2. srpnja (21 h), a samo 1.800 najbržih i najsretnijih imat će priliku uživati u opereti posvećenoj Hajduku. Kako bi se oživio duh vremena u kojem je skladatelj Ivo Tijardović napisao operetu, novi dres fotografiran je u dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu koja nosi njegovo ime. Klasični interijer i vizualna estetika prostora stvorili su ambijentalnu poveznicu s nadolazećom obljetnicom, stoji na službenim stranicama Hajduka.

