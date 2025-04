Poljud je rasprodan za Dinamo! Evo koji je jedini način da se domognetne ulaznica

U subotu od 16 sati Hajduk dočekuje Dinamo na Poljudu u 33. kolu SuperSport HNL-a. Prošlo kolo, u kojem je Hajduk izgubio od Osijeka, a Dinamo pobijedio Rijeku, dodatno je zakompliciralo borbu za naslov prvaka. Hrvatski derbi stoga će biti jedna od ključnih utakmica, zbog čega vlada ogroman interes za ulaznicama, a u utorak je Hajduk objavio da je Poljud rasprodan.

Utakmica je iznimno važna za obje momčadi, jer bi ih eventualni poraz značajno udaljio od titule. Dinamu je pobjeda nužna, a isto vrijedi i za Hajduk, iako Splićani mogu računati i na remi, ali samo ako Rijeka izgubi protiv Gorice. Ipak, Bili nemaju prostora za kalkulacije jer se utakmica na Rujevici igra dan kasnije, pa nas na Poljudu očekuje pravi nogometni spektakl.

Stoga se nadamo uzbudljivoj igri na terenu, premda nas hrvatski derbi ponekad zna i razočarati. No ono što je sigurno jest da nas čeka navijački spektakl. Ulaznice za Poljud planule su u rekordnom roku. Dinamo je dobio 1800 gostujućih ulaznica koje su odmah rasprodane, a isto se dogodilo i s domaćim. Splićani su brzo osigurali svoje dragocjene ulaznice, a iz Hajduka poručuju kako su pretplatnici i članovi popunili stadion do posljednjeg mjesta. Nije ni čudo, s obzirom na to da klub ima više od 100 tisuća članova.

Iako rijetko tko želi propustiti najveći derbi hrvatskog nogometa, pogotovo u sezoni u kojoj se još uvijek ništa ne zna, ipak postoji mogućnost da netko u posljednji trenutak dođe do ulaznice. Naime, pretplatnici koji iz bilo kojeg razloga ne mogu doći na utakmicu mogu ustupiti svoje mjesto, a ta ulaznica tada ide u slobodnu prodaju na dan utakmice.

Jedno je sigurno: Poljud će biti dupkom pun, atmosfera užarena, a navijačka podrška kao i uvijek na visini. Nadamo se da će se ta energija prenijeti i na teren.

