Drugi dio sezone u HNL-u mogao bi biti jedan od najuzbudljivijih u povijesti.

U derbiju 20. kola Prve HNL, posljednjeg prije zimske pauze, Hajduk i Osijek su pred 32.000 gledatelja na stadionu Poljud odigrali 0-0, čime je titula "jesenskog prvaka" pripala Dinamu koji je istoga dana porazio Hrvatski dragovoljac s 2-0.

"Modri" su 2021. završili kao vodeća momčad HT Prve lige i "jesenski su prvaci" uz jednu utakmicu manje, odgođeni derbi protiv Hajduka, koji će biti odigran u proljetnom dijelu prvenstva.

Dinamo vodi s 40 bodova koliko imaju i Rijeka i Osijek. Hajduk je četvrti s 35 bodova.

Za komentar sadašnje situacije u HNL-u i neizvjesne borbe za titulu na proljeće nazvali smo legendu Hajduka, bivšeg igrača i trenera Bijelih Zorana Vulića.

"Prvenstvo je baš onako uzbudljivo kako smo zamišljali mi svi ljubitelji nogometa. Prijašnjih godina bi Dinamo pobjegao. Puno toga će ovisiti o zaostaloj utakmici Hajduka i Dinama, volio bih da se ona odigra prva. Bilo nekako normalno da se ona prva odigra i da se onda prvenstvo nastavi. Jer, imam onda osjećaj, da se ne odigra prva da bi se onda moglo i kalkulirati kada će se ta utakmica igrati, ali mislim da su se i prijašnjih godina te zaostale utakmice igrale prve", rekao je Vulić na početku razgovora i nastavio:

"Ako to tako bude i ako Hajduk dođe do dobrog rezultata, onda mislim da su te četiri momčadi (Dinamo, Osijek, Rijeka i Hajduk op.a.) u podjednakim šansama da budu prvaci."

"Dinamo je uvijek Dinamo, to se mora reći. Ali mora se i reći da je Dinamo puno izgubio, da nisu više ona momčad koja goropadno dođe na teren, nastupi i lagano dobije svojom kvalitetom utakmice koje danas puno teže pobjeđuje nego prošlih godina. Dinamo je puno izgubio, izgubio je Jakića, Majera, Gvardiola, Gavranovića… To su četiri reprezentativca tako da je Dinamo puno izgubio, a doveo je mlade igrače kojima treba adaptacija. dinamo je uvijek kandidat, Osijek isto, Rijeka iz sjene čeka šansu. Neočekivano je izgubila dvije utakmice, očekivao sam da će oni biti jesenski prvaci, ali zbog toga nisu", analizirao je Vulić pa se vratio na svoj Hajduk:

"Hajduk je nakon dugog niza godina po meni kompetentan, kvalitetan i mislim da može konkurirati bilo kojoj momčadi u HNL-u. Čak po meni ima i najbolju momčad. Iako svi mislimo da momčad puno ovisi o Livaji, Hajduk ima dobru ekipu i ako nađe dva do tri dobra pojačanja, može jurišati na oba naslova, u prvenstvu i Kupu.'

Potom se Vulić osvrnuo na najboljeg igrača Hajduka i lige, Marka Livaju, koji sada igra u životnoj formi. Livaja je ponikao u Hajduku, a kao mladić je otišao u milanski inter, potom je 'lutao' po europskim klubovima, a sada se vratio doma i briljira.

"Gledajte da bi nekada igrali u životnoj formi, potrebno vam je iskustvo. Livaja je otišao mlad, teško je tada upasti u momčad, pogotovo u Italiji. Rekao bih da kada idete mladi u Italiji osuđeni ste, neću reći na propast, nego na slabu minutažu. Livaja je sazrio, bio sam ja trener u Grčkoj, gdje je igrao, i on je sigurno bio najbolji igrač grčkog prvenstva. Za mene to nije iznenađenje. Svi mi koji poznajemo Livaju od njegovih početaka vidjeli smo talent. To je talent koji je sazrio, očvrstio i postao vođa. Hajduk je s njim napravio veliki pogodak, nakon duo vremena."

'Nitko nema takav ambijent'

Hajduk je u utorak oštro kažnjen zbog navijačkih izgreda na posljednjoj utakmici s u HNL-u, derbijem s Osijekom na Poljudu. Bijeli su kažnjeni jedinstvenom kaznom od 70.000 kuna i jednom utakmicom bez gledatelja, što je izazvalo bijes u Splitu. Pogotovo bi bilo bolno za hajdukovce da tu kaznu moraju odraditi na već spomenutom odgođenom derbiju s Dinamom.

"To bi bio smak svijeta, mislim da se to ne smije dogoditi. U cijeloj Hrvatskoj se nitko ne može pohvaliti ambijentom i navijačima kakve mi imamo u Splitu. Mi n Osijeka dovedemo 30 tisuća ljudi, Naš mentalitet ovdje je takav, dalmatinski, euforičan, zapaljiv… Što se tiče dekora koji su navijači napravili tijekom utakmice s Osijekom… Marseille bi onda igrao svaku utakmicu bez navijača. Ne slažem se s tim bengalkama, volio bih da su završile u nekoj kanti na tribini, ali tu ima puno mladića koji u datom trenutku ne razmišljaju. ako je Pravilnik takav kakav je, treba ga ispoštovati, ali za sve treba biti isti", poručio je Vulić.