Tri ključna reprezentativca propustila današnji trening, poznat je i razlog

Hrvatska nogometna reprezentacija na Kvarneru se priprema za lipanjske kvalifikacijske susrete protiv Gibraltara i Češke. Vatreni odrađuju treninge na Rujevici, a danas nije bilo tri ključna igrača.

Riječ je o Luki Modriću, Jošku Gvardiolu i Josipu Juranoviću, ali nema prostora za brigu, njima je jednostavno izbornik dao slobodno zbog privatnih razloga i uskoro ćemo i njih vidjeti na treningu. Vatreni će otputovati u Faro na dan utakmice i odraditi utakmicu s Gibraltarom.

Nemaju nikakvih drugih obaveza jer je UEFA odlučila dopustiti našima da posljednji trening i pres konferenciju odrade na Rujevici.

