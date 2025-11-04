PRESEDAN /

Guardiola povukao do sada neviđeni potez prije velike utakmice s Nikom Kovačem

Guardiola povukao do sada neviđeni potez prije velike utakmice s Nikom Kovačem
×
Foto: News Images, News Images Ltd/alamy/profimedia

Borussia je na šestom mjestu sa sedam bodova, na gol-razliku ispred Cityja

4.11.2025.
9:49
Sportski.net
News Images, News Images Ltd/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Srijeda donosi veliki susret u Ligi prvaka. U Manchesteru će se susresti Manchester City i Borussia Dortmund koju vodi naš Niko Kovač.

Pep Guardiola dočekat će Kovača točno poziciju iza na tablici Lige prvaka. Borussia je na šestom mjestu sa sedam bodova, na gol-razliku ispred Cityja. Kako doznaje Daily Mail, katalonski se strateg odlučio za vrlo neobičan potez uoči utakmice. Naime, Pep je odlučio dati svojim igračima slobodan dan prije utakmice.

Sve o Ligi prvaka čitajte na portalu Net.hr.

Dakle, igrači Cityja odradili su normalan trening oporavka nakon pobjede nad Bournemouthom u nedjelju, a utorak će imati slobodno kako bi se odmorili. Guardiola želi što bolje odmarati svoje igrače usred gustog rasporeda, on je jedan od kritičara rasporeda u posljednjim sezonama, ali ovo je prvi puta da je povukao ovako radikalan potez i otkazao trening dan prije europske utakmice. 

Ekipa iz Manchestera do sada je u Ligi prvaka pobijedila Villarreal i Napoli te remizirala s Monacom. U Premier ligi su na drugom mjestu nakon 10 kola, šest bodova zaostaju za vodećim Arsenalom

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska U17 reprezentacija odigrala nulu na startu SP-a

Liga PrvakaUefaManchester CityBorussia DortmundPep Guardiola
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRESEDAN /
Guardiola povukao do sada neviđeni potez prije velike utakmice s Nikom Kovačem