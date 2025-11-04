Guardiola povukao do sada neviđeni potez prije velike utakmice s Nikom Kovačem

Srijeda donosi veliki susret u Ligi prvaka. U Manchesteru će se susresti Manchester City i Borussia Dortmund koju vodi naš Niko Kovač.

Pep Guardiola dočekat će Kovača točno poziciju iza na tablici Lige prvaka. Borussia je na šestom mjestu sa sedam bodova, na gol-razliku ispred Cityja. Kako doznaje Daily Mail, katalonski se strateg odlučio za vrlo neobičan potez uoči utakmice. Naime, Pep je odlučio dati svojim igračima slobodan dan prije utakmice.

Dakle, igrači Cityja odradili su normalan trening oporavka nakon pobjede nad Bournemouthom u nedjelju, a utorak će imati slobodno kako bi se odmorili. Guardiola želi što bolje odmarati svoje igrače usred gustog rasporeda, on je jedan od kritičara rasporeda u posljednjim sezonama, ali ovo je prvi puta da je povukao ovako radikalan potez i otkazao trening dan prije europske utakmice.

Ekipa iz Manchestera do sada je u Ligi prvaka pobijedila Villarreal i Napoli te remizirala s Monacom. U Premier ligi su na drugom mjestu nakon 10 kola, šest bodova zaostaju za vodećim Arsenalom.

