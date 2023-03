Nogometaši Manchester Cityja plasirali su se u četvrtfinale Lige prvaka nakon uvjerljive 7-0 pobjede na svom Etihadu protiv Leipziga, a zvijezda večeri bio je Erling Haaland koji je postigao pet golova.

Do ove utakmice Norvežanin je ove sezone u Ligi prvaka postigao pet golova, a u ovom susretu mu je trebalo manje od sat vremena za istu brojku. Nakon 63 minute iz igre ga je izvadio njegov trener Pep Guardiola, i tako spriječio da postigne rekord:

"Da je postigao taj rekord s 22, 23 godine, bilo bi mu dosadno u životu. Sad ima cilj, zato sam napravio zamjenu. Nisam znao za Messija protiv Leverkusena (iako je upravo on vodio Barcelonu u toj utakmici). Naravno da želim igračima dati da igraju što je više moguće", kazao je i dodao:

'U glavi mi je mutno'

Haaland s druge strane tvrdi: "Rekao sam mu kada sam izlazio: 'Volio bih zabiti dvostruki hat-trick, ali što ja tu sad mogu?', kaže i nastavlja:

'Moja super snaga? Nakon pet zabijenih golova, rekao bih - zabijanje golova. Puno sam golova večeras zabio, a nisam uopće razmišljao. Samo sam to napravio, samo sam želio da lopta prijeđe preko crte. Ne mogu reći koji mi je od ovih pet najdraži, u glavi mi je mutno… Puno toga ovisi kako razmišljate i pokušavate skrenuti loptu tamo gdje nema golmana. Malo je do kvalitete, ali puno do glave', zaključioo je Haaland nakon visoke pobjede.

Inače, Haaland je postao treći igrač u povijesti Lige prvaka koji je na jednom susretu dao pet pogodaka. Prije njega je to uspjelo Brazilcu Luizu Adrianu dok je igrao za Šahtar (protiv Bate Borisova) te Argentincu Lionelu Messiju u dresu Barcelone (protiv Bayera).