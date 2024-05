Iza Hajduka još je jedna razočaravajuća sezone u kojoj nisu uspjeli osvojiti naslov prvaka Hrvatske, a sada im je izmakao i Kup te je vrlo neizvjesno kako će ekipa izgledati sljedeće sezone.

Na mjestu predsjednika Ivan Bilić je zamijenio Lukšu Jakobušića, a nakon poraza od Dinama otkaz je dobio trener Mislav Karoglan i momčad do kraja sezone vodi Jure Ivanković, no on gotovo sigurno neće ostati na klupi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne zna se tko će biti novi trener, ali tko će biti sve u momčadi jer se prije nekog vremena pojavila glasina da bi Poljud mogao napustiti Ivan Perišić, koji se taman oporavio od ozljede, a sada je stigla vijest da bi iz kluba mogla i najveća zvijezda, Marko Livaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako neslužbeno doznaje Germanijak, za Livaju postoji interes iz Grčke, u kojoj je bio prvak s AEK-om i on navodno "nije imun" na to da se ponovno okuša tamo, pogotovo ako stigne dobra ponuda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa