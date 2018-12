‘GRANDE LUKA’: Modrić oduševio Španjolce posvetom svog trijumfa dvojici maestra

Osvajač Zlatne lopte Luka Modrić oduševio je španjolski nogometni svijet

Luka Modrić je osvajač Zlatne lopte France footballa za 2018. godinu. Time je kapetan Hrvatske postao igrač koji je razbio monopol Messija i Ronalda na prestižnu nagradu i postao prvi igrač nakon Kake (2007.) koji je osim njih dvojice osvojio Ballon d’Or.

U moru reakcija, posveta i čestitki koje su uslijedile nakon povijesnog uspjeha veznjaka Madrida, jedna je posebno oduševila sve nogometne entuzijaste, a posebno one iz Španjolske. Naime, Modrić je, po prenošenju As-a, dvojici igrača posvetio svoju jučerašnju pobjedu.

👏 ¡Grande, Luka Modric!

💬 "Es una victoria para el fútbol"https://t.co/Q0vCVrMVzg — AS (@diarioas) December 4, 2018

“Jako sam sretan, ali ova nagrada je također za one igrače koji su je vjerojatno bili zaslužili, ali je nisu dobili. Neki igrači trebali su osvojiti Zlatnu loptu u posljednjih nekoliko godina, recimo – Xavi ili Iniesta. No to se nije dogodilo. Sada ljudi ipak traže nešto drukčije. Mislim da je ova večer bila i pobjeda za nogomet”, rekao je hrvatski maestro.

Španjolski novinari su tako potpuno oduševljeni Modrićevom posvetom, ali i činjenicom da je Modrićeva pobjeda doživljena kao svojevrsna pravda za Andresa Iniestu i Xavija Hernandeza, dva španjolska maestra koja nikada nisu dobila nagradu koju su zaslužili.