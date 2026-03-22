STRAŠNO

Gostovanje za pamćenje: Navijači Cityja putovali na finale kupa pa im se zapalio autobus

Gostovanje za pamćenje: Navijači Cityja putovali na finale kupa pa im se zapalio autobus
Foto: Maureen McLean/Alamy/Profimedia

Prema dostupnim informacijama, nitko nije ozlijeđen, a navijači iz autobusa kasnije su nastavili put prema utakmici

22.3.2026.
14:50
Sportski.net
Maureen McLean/Alamy/Profimedia
Danas se Arsenal i Manchester City sastaju u utakmici za prvi trofej ove sezone – Carabao kup, nekad zvan i EFL kup ili Liga kup.

Utakmica se tradicionalno igra na Wembleyju, a na nju će dio navijača kluba iz Manchestera doći s nevjerojatnom pričom. Naime, kako piše The Sun, autobus koji je prevozio navijače „Građana“ zapalio se na britanskoj autocesti.

Fotografije autobusa u plamenu, obavijenog jarko narančastom vatrom uz rub autoceste M6, proširile su se internetom. Zapaljeni autobus zaustavio se kod trećeg izlaza u britanskoj regiji West Midlands.

Prema dostupnim informacijama, nitko nije ozlijeđen, a navijači iz autobusa kasnije su nastavili put prema utakmici.

Iz Nacionalne uprave za autoceste poručili su: “Cesta M6 Toll u Warwickshireu zatvorena je u smjeru juga između čvorova T4 (Weeford) i T2 (Coleshill) zbog požara na autobusu. Na terenu su hitne službe, uključujući vatrogasce Warwickshirea. Službenici za promet iz Nacionalne uprave za autoceste također pomažu u regulaciji prometa na mjestu događaja.”

ArsenalManchester CityEfl Cup
