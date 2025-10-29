GOLIJADA U ZAGREBU /

Gorica do vrha napunila mrežu Rudeša i prošla u četvrtfinale Kupa

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Utakmica je bila jednosmjerna, Gorica je protiv Rudeša povela u 3. minuti pa do kraja susreta zabila još pet pogodaka

29.10.2025.
15:10
Hina
Marko Lukunic/pixsell
Nogometaši Gorice su kao gosti pobijedili vodeću momčad drugoligaškog natjecanja Rudeš s uvjerljivih 6-0 (3-0) i tako su postali prvi klub koji se plasirao u četvrtfinale ovosezonskog izdanja hrvatskog Kupa.  

Velikogorička momčad je povela već u 3. minuti pogotkom Domagoja Pavičića, a do kraja prvog poluvremena mrežu Rudeša su još pogodili Ante Kavelj u 34. minuti i Iker Pozo u 41. minuti.

Filip Čuić je u 55. minuti realizirao kazneni udarac za 4-0. Za 5-0 stijelac je bio Ognjen Bakić u 80. minuti, a konačnih 6-0 postavio je Medin Gashi u trećoj minuti sučevog dodatka.

Domaća momčad je u 77. minuti ostala s desetoricom igrača, jer je splitski sudac Duje Strukan pokazao crveni karton Domagoju Đurkoviću, zbog nesmotrenog starta i grubog prekršaja.

Nk RudešHnk GoricaHrvatski Kup
