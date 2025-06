Hajdukov koordinator Akademije postaje trener kultnog kluba iz susjedstva

Goran Sablić novi je trener Veleža iz Mostara. Hajduk je u četvrtak objavio kako je sporazumno raskinuo ugovor s Goranom Sablićem, tehničkim koordinatorom Akademije, a vrlo brzo ga je mostarski klub objavio kao novog glavnog trenera.

Sablić je trenirao i Hajdukovu drugu ekipu, a ovo mu neće biti prvi angažman u BiH. Sablić je prije četiri godine vodio Sarajevo pola sezone, a od siječnja 2017. do ljeta 2018. na 60 je utakmica vodio Široki Brijeg. Vodio je još Split i Sheriff.

Velež je prošle sezone završio na sedmom mjestu WWin lige i tako osigurao ostanak, a sa Sablićem žele doći bliže vrhu i možda povratku u Europu.

