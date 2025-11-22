Garcia opet otpisao Livaju? Ovo je vjerojatnih početnih 11 Hajduka za derbi

Hajduk danas od 18 sati na Rujevici igra novi Jadranski derbi i u njega ulazi kao blagi favorit. Bijeli su na vrhu ljestvice s 29 bodova, dok je Rijeka u velikom zaostatku i trenutačno tek na osmom mjestu.

Hajduk stabilan, Rijeka puna upitnika

Dok u Rijeci Victor Sanchez i dalje traži idealnih 11, Hajduk u derbi ulazi s jasnom idejom i momčadi koja je posljednjih tjedana donijela mir i rezultate. Jedina veća dilema odnosi se na Marka Livaju. Zdrav je i spreman, ali je velika šansa da će ponovno krenuti s klupe jer se Michele Šego nametnuo kao prvo rješenje u vrhu napada.

Garcia će vjerojatno ostati pri provjerenoj postavi: na golu Ivušić, obranu čine Hodak, Šarlija, Mlačić i Hrgović, dok bi u veznoj liniji prednost mogao dobiti i umorni Niko Sigur, unatoč dugačkom putovanju s reprezentacijom Kanade. Krovinović, Almena, Pukštas i Rebić zaokružuju udarni sastav.

Rijeka traži formu, Hajduk potvrdu iste

Dok Rijeka još uvijek slaže slagalicu i traga za ritmom, Hajduk danas može učvrstiti prvo mjesto i dodatno zakomplicirati situaciju rivalu koji već sada ozbiljno kaska.

