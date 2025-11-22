Kovačević iznenadio sve navijače Dinama! Ovo je vjerojatni sastav za ogled s Varaždinom

14. kolo SHNL-a 0 Dinamo : 0 Varaždin

Dinamo se nakon reprezentativne pauze vraća prvenstvenim obavezama i u 14. kolu SuperSport HNL-a na Maksimiru dočekuje Varaždin. Modri trenutno gledaju u leđa Hajduku koji im bježi četiri boda, pa je jasno da je imperativ uzeti sva tri boda, dok se paralelno u klubu nadaju i mogućem posrtaju Splićana u Jadranskom derbiju.

Tko će čuvati mrežu?

Trener Mario Kovačević sprema nekoliko promjena u početnoj postavi. Najveći potres odnosi se na golmane – čini se da će Ivan Nevistić ovaj put ostati na klupi, a prednost bi trebao dobiti Ivan Filipović, koji je dobro odradio kup susret protiv Karlovca i ostavio solidan dojam.

Mogući debi mladog Mikića

Desna strana obrane i dalje je glavobolja stručnog stožera. Eksperimenti s Theophile-Catherineom i Lisicom nisu donijeli očekivano rješenje, pa bi svoju šansu trebao dobiti 19-godišnji Noa Mikić. Lijevo bi krenuo Matteo Perez Vinlof, koji bi prema procjenama trebao preuzeti prednost nad Brunom Godom, dok se ostatak zadnje linije ne bi trebao bitno mijenjati.

Bennacer van stroja, a Beljo i Kulenović na čekanju

Ismael Bennacer vratio se ozlijeđen iz reprezentacije i neće biti na raspolaganju. Zato će sredina terena najvjerojatnije biti u rukama Mišića, Ljubičića i Zajca, trojca koji je već odradio solidan broj utakmica zajedno.

Najviše upitnika i dalje visi iznad pozicije napadača. Kako prvi izbori u posljednje vrijeme nisu isporučili očekivane golove, Kovačević razmatra opciju da u vrh napada gurne Monsefa Bakrara. Krilne pozicije trebali bi zauzeti Lisica i Hoxha.

Vjerojatno početni sastav Dinama: Filipović - Mikić,Domingez, McKenna, Perez Vinlof - Mišić, Zajc, Ljubičić - Lisica, Bakrar, Hoxha

