Glavni čovjek UEFA-e digao glas: 'Nogomet će se raspasti ako ovo nastavite raditi...'
Čeferin je rekao da europski nogomet ima potencijal biti "nezaustavljiv" i "vječan" poput grada Rima
Predsjednik Udruge europskih nogometnih saveza (Uefa) Aleksander Čeferin smatra da bi odigravanje klupskih utakmica izvan njihovih matičnih društvenih zajednica moglo dovesti do "raspada" nogometa.
Upravno tijelo europskog nogometa u ponedjeljak je objavilo da je nevoljko odobrilo igranje jedne utakmice španjolske La Lige i jedne utakmice talijanske Serie A u inozemstvu tijekom ove sezone, navodeći neizvjesnost oko pravnog okvira. Čeferin je tada istaknuo da takva odluka ne postavlja presedan te je u srijedu na Općoj skupštini Europskih nogometnih klubova (EFC) u Rimu rekao:
"Nogomet nisu samo bilance. To nije samo zabava. To je život u našim zajednicama. Ulice, klubovi i navijači ga oblikuju, a ako ga previše odmaknemo od tih korijena, riskiramo da ga slomimo. U nesigurnim vremenima, nogomet je naše sidro."
Villarreal i Barcelona žele igrati u Miamiju u prosincu, dok bi se utakmica AC Milana protiv Coma trebala održati u veljači u australskom gradu Perthu.
Čeferin je rekao da europski nogomet ima potencijal biti "nezaustavljiv" i "vječan" poput grada Rima, pod uvjetom da postoji jedinstvo i uključivost.
Ponovno je ustvrdio da su Uefina natjecanja otvorena za sve te da uz podršku EFC-a nikada neće voditi ništa slično zatvorenoj Superligi.
"Trajna vrijednost dolazi samo iz jedinstva, iz ravnoteže i iz reformi koje jačaju sve, a ne samo nekolicinu. Uefa nikada neće i nikada neće organizirati natjecanje samo za 12 klubova. Uefa želi uključivost", dodao je Čeferin.
Glenn Micallef, europski povjerenik odgovoran za međugeneracijsku pravednost, mlade, kulturu i sport, pohvalio je Uefu zbog stava protiv Superlige i protiv preseljenja domaćih utakmica u inozemstvo, iako je ove sezone dala dopuštenje za dvije utakmice.
„(Uefa) je ponovno bila u pravu u svojoj odluci ovog tjedna, pokazujete vodstvo i pokazujete zrelost. Šaljete vrlo snažnu poruku da duša europskog nogometa leži u navijačima, u našoj zajednici i u integritetu igre", rekao je Micallef na okupljanju EFC-a.
Sada kada klubovi imaju odobrenje svoje konfederacije, Uefe, preostaje samo zeleno svjetlo od konfederacija domaćina - Konfederacije za Sjevernu i Srednju Ameriku i Karibe (CONCACAF) te Azijske nogometne konfederacije (AFC).
Važeće propise o održavanju utakmica u inozemstvu dogovorilo je Vijeće Međunarodne nogometne federacije (Fifa) 2018., ali ih je marketinška agencija Relevent osporila na sudovima u Sjedinjenim Američkim Državama. Rješavanje tog slučaja u travnju 2024. otvorilo je vrata ligama da organiziraju utakmice u inozemstvu, a novi okvir je još uvijek u raspravi.
Relevent je Uefina jedina marketinška agencija za prodaju medijskih prava za klupska natjecanja za ciklus od 2027. do 2033. godine.
