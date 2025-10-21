Glasnogovornik Partizana otkrio anegdotu o Perišiću: ‘Dobio sam dvije poruke čim je ušao u dvoranu’

Ivan Perišić, jedno od najvećih imena hrvatskog nogometa i svjetski doprvak iz Rusije i brončani iz Katra, prije dvije godine našao se u središtu pažnje u Beogradu, ne na nogometnom terenu, već na parketu najvećeg srpskog košarkaškog derbija između Crvene zvezde i Partizana.

Iako je njegova posjeta bila potpuno privatne prirode, izazvala je tada brojne reakcije u Srbiji. O svemu je sada, u podcastu Euroinsidera, progovorio Ivan Ivković, glasnogovornik Partizana, koji je iz prve ruke opisao kako je izgledao susret s hrvatskim reprezentativcem.

“Istina je, Perišić nije bio gost Partizana,” započeo je Ivković. “Došao je sa svojim kondicijskim trenerom koji je imao dvije ulaznice za parket. Čim su njih dvojica ušli u dvoranu, dobio sam dvije poruke”

Ivković je objasnio da su reakcije bile podijeljene

“Prva poruka glasila je: ‘Jesi li normalan? Dovodiš Hrvata ovdje, znaš da je on jedan od njih, oni nas ne vole!’

A druga poruka bila je potpuna suprotnost: ‘Bravo, pokazujete da sport može biti iznad politike, da uvažavate ljude bez obzira na sve.’”

Kako dodaje Ivković, upravo ta scena najbolje pokazuje koliko su emocije u regiji i dalje snažne kada je riječ o sportu, ali i koliko su rijetki trenuci kada sport može nadvladati predrasude.

Događaj se dogodio 2023. godine, no i danas se često spominje kao primjer koliko sport može biti povezan, ali i razdvojen nacionalnim emocijama.

Ivan Perišić, koji je trenutno član nizozemskog PSV-a, nastavlja igrati na visokoj razini i sprema se za nove izazove u Ligi prvaka daleko od beogradskih reflektora.

