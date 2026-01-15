FREEMAIL
Girona objavila najnovije informacije o Livakoviću: Trener rekao kako točno stoje stvari

Girona objavila najnovije informacije o Livakoviću: Trener rekao kako točno stoje stvari
Foto: Damir Sencar/afp/profimedia

Girona, čiji je prvi vratar Paulo Gazzaniga (33), u petak će gostovati kod Espanyola

15.1.2026.
20:02
Hina
Damir Sencar/afp/profimedia
Španjolski nogometni prvoligaš Girona i dalje iščekuje odlazak hrvatskog vratara Dominika Livakovića u Dinamo, rekao je u četvrtak njen trener Michel Sanchez.

Dinamo vodi pregovore s turskim Fenerbahceom o dovođenju Livakovića (31), koji se nalazi na jednogodišnjoj posudbi u Gironi iz koje želi otići.

"Iščekujemo Livakovićev odlazak, trebat će nam novi vratar", izjavio je Sanchez na konferenciji za medije uoči utakmice s Espanyolom.

Girona, čiji je prvi vratar Paulo Gazzaniga (33), u petak će gostovati kod Espanyola nakon što je u prethodna dva kola španjolskog prvenstva pobijedila Osasunu s 1-0 i Mallorcu s 2-1.

Time je pobjegla s dna ljestvice te zauzima 13. mjesto među 20 klubova.

"Penjemo se malo po malo. Imam osjećaj da smo sada konkurentniji", izjavio je Sanchez koji niti jednom nije koristio Livakovića.

Hrvatski vratar nakon polusezone provedene na klupi za pričuve Girone želi otići u Dinamo kako bi branio i dočekao spreman Svjetsko prvenstvo koje počinje u lipnju.

Dinamov sportski direktor Dario Dabac rekao je u utorak Indexu da očekuje odgovor Fenerbahcea na poslanu ponudu.

"Postigli smo dogovor s Dominikom i nadamo se da će Fenerbahce zaključiti da je najbolje za sve da Livaković trajno završi u Dinamu", izjavio je.

U četvrtak nije bilo novosti u pregovorima s turskim klubom, rekao je Hini jedan od pregovarača.

Livaković, osvajač brončane i srebrne medalje s Hrvatskom na zadnja dva Svjetska prvenstva, već je bio u Dinamu od 2016. do 2023. godine.

Dinamo je u četvrtak izgubio na svom terenu s 1-2 od austrijskog Hartberga u prijateljskoj utakmici pred nastavak sezone. Utakmicu je započeo vratar Ivan Filipović, a u nastavku su priliku dobili i pričuvni čuvari mreže Ivan Nevistić i Danijel Zagorac.

Dinamo će za tjedan dana ugostiti rumunjski FCSB, nekadašnju Steauu, u Europskoj ligi.

Dominik LivakovićDinamo
Girona objavila najnovije informacije o Livakoviću: Trener rekao kako točno stoje stvari