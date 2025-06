Ivan Leko spreman je za novi izazov: Za bivšeg trenera Hajduka 'otimaju' se dva kluba

Ivan Leko službeno je trener Standarda iz Liegea. Neslužbeno, neće zadugo. Naime, kako doznaje belgijski insajder Sacha Tavolieri, hrvatski stručnjak ima ponude od dva bolja, stabilnija belgijska kluba.

Leko je na klupi Standarda od siječnja 2024. Regularni dio sezone u valonskom klubu završio je na sedmom mjestu koje je vodilo u dodatnu ligu za europsko mjesto, ali tamo su završili na petom mjestu od šest ekipa dok je u Europu otišao Charleroi.

Dva kluba koja su završila ispred Standarda, Gent i Royal Antwerp žele dovesti Leku na klupu. Oba kluba trebaju trenera, a imaju svoje adute kako privoljeti Leku. Antwerp mu nudi projekt koji je blizu obitelji, dočim Gent nudi snažan, stabilan i dugoročni projekt.

🇭🇷 Ivan Leko has two concrete offers on the table!

🔴1️⃣ Royal Antwerp FC considers his arrival a priority, offering him a project close to his family.

🔵🦬2️⃣ KAA Gent is offering a strong, stable, & longer-term project.

⏳ Croatian coach now expected to make

decision this week.… pic.twitter.com/w67rHMLXbB