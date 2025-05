Gattuso najavio zadnje kolo pa komentirao namještanje utakmica: 'Ništa me ne iznenađuje'

Sutra nas očekuje infarktna završnica ovosezonskog HNL-a. Jedini način na koji Hajduk još može do naslova jest ako dočeka kikseve i Rijeke i Dinama protiv Slaven Belupa, odnosno Varaždina, a Bijeli uz to moraju i slaviti protiv Šibenika u gostima. Dan uoči posljednjeg kola trener Bijelih Gennaro Gattuso odgovarao je na pitanja novinara:

"Nije lako pripremati ovakve utakmice, zadnji je tjedan prvenstva, mnogo je upita da se potpisuju majice, dresovi... Mnogi igrači završavaju svoje ugovore, ali napravili smo sve što smo trebali i priprema je prošla normalno. Neće biti jednostavno, Šibenik će dati sve od sebe, ali na nama je da odigramo najbolje i da gledamo druge terene." - započeo je Gattuso, a onda je uslijedilo pitanje o mogućem namještanju utakmica u posljednjem prvenstvenom kolu.

Gattuso je ostao vrlo smiren i rekao samo: "Ništa me ne iznenađuje u nogometu, ali to su rasprave za kafiće. Mi na to ne možemo utjecati, na nama je da odradimo svoje najbolje što možemo." Otkrio je Hajdukov strateg i kako će na teren poslati istu jedanaestoricu kao i protiv Rijeke i da očekuje da će Šibenik dati sve od sebe da sutra pobijedi Bijele.

Dotaknuo se i proslave ukoliko Hajduk stvarno osvoji naslov prvaka, ali i sam je rekao kako je to malo-vjerojatno: "Mi trebamo pobijediti i nama je važno samo sutra. Teško je očekivati da će kiksati i Rijeka i Dinamo, ali ja bih volio da budemo prvaci i da slavimo i sutra i u narednim danima." Za kraj press konferencije čestitao je svom bivšem klubu Napoliju na osvajanju naslova prvaka Italije.

