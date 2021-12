Ponajbolji hrvatski boksač, Filip Hrgović, proteklog je vikenda stigao do impresivne 14. pobjede u profesionalnoj karijeri. U Las Vegasu je svladao njemačko-srpskog borca Emira Ahmetovića i to tehničkim nokautom u trećoj rundi, a riječ je o borcu koji je do tada imao deset pobjeda iz deset mečeva, no bili su to mahom slabi i neugledni protivnici.

Hrgović je svoju pobjedu proslavio ritualom, kao i nakon svake pobjede otišao je sa svojom ekipom jesti u McDonald's, a tamo ga je dočekalo pravo iznenađenje. Na drugom kraju svijeta u McDonald'su je sreo, ni manje ni više, nego bivšeg fiktivnog predsjednika HNS-a i legendarnog golgetera Vatrenih, Davora Šukera. Šuker se slikao s Hrgovićem i ekipom, a fotografiju je na svom Instagramu objavio Filipov promoter Nisse Sauerland. Pa eto, ako ste se pitali gdje je Šuker nestao nakon što je izgubio funkciju u HNS-u, dobili ste odgovor.