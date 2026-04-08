FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVI PRED TV

Prava sportska srijeda: Evo gdje gledati spektakle u Hrvatskom kupu i Ligi prvaka

Prava sportska srijeda: Evo gdje gledati spektakle u Hrvatskom kupu i Ligi prvaka
×
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ako volite nogomet, danas se od 16:30 do 23 sata nećete micati ispred TV ekrana

8.4.2026.
9:59
Dominik Franculić
Nel Pavletic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Prava sportska srijeda je ispred nas. Ako volite nogomet, danas se od 16:30 do 23 sata nećete micati ispred TV ekrana jer nas očekuju utakmice polufinala Hrvatskog nogometnog kupa i četvrtfinale Lige prvaka

Sve počinje u 16:30 na Rujevici gdje će Rijeka i Slaven Belupo odigrati reprizu prošlogodišnjeg finala Kupa, ovoga puta u polufinalu. Za obje momčadi ovo je je odlična prilika za trofej. Rijeci i Victoru Sanchezu to bi spasilo sezonu nakon slabijeg izdanja u prvenstvu i odličnog izdanja u Europi. Trofej za kraj, ovu bi sezonu, naposljetku, učinio vrlo uspješnom. 

Za Marija Gregurinu i Slaven ovo je prilika da se osvete Riječanima za prošlu sezonu i drugi put zaredom uđu u finale Kupa što bi bio enorman uspjeh za ovaj klub. 

U drugom polufinalu u Velikoj Gorici sastaju se Gorica i Dinamo. Dva gotovo gradska rivala sastaju se četvrti puta ove sezone, a Dinamo ima 2:1. Dodatno ulje na vatru uoči ove utakmice dolila je rasprava oko ulaznica. Gorica je odredila cijenu od 20 eura za gostujuće kao i domaće navijače na što se Dinamo pobunio, ali Goričani nisu posustali. 

Sve utakmice između ove dvije momčadi ove sezone bile su vatrene i isto nas očekuje i danas jer ulog je ogroman. Obje utakmice Kupa možete gledati na MaxSportu 1, ali i potpuno besplatno na YouTube kanalu MaxSporta. 

- Rijeka - Slaven Belupo, MaxSport 1 i YT (16:30)

- Gorica - Dinamo, MaxSport 1 i YT (18:30) 

Liga prvaka

Nakon Kupa, večer nam donosi Ligu prvaka. Nakon što su Bayern i Arsenal osigurali prednost pred domaći uzvrat protiv Reala odnosno Sportinga danas nam ostaju preostala dva četvrtfinala, i to kakva. U Parizu se sastaju PSG i Liverpool, a u Barceloni ćemo gledati španjolski okršaj Barcelone i Atletico Madrida

- PSG - Liverpool, Arena Sport 1 (21:00)

- Barcelona - Atletico, Arena Sport 3 (21:00)

Valja spomenuti i da ćemo imati i jednu utakmicu četvrtfinala Europske lige. U Portugalu će se susresti Braga i Real Betis

- Braga - Betis, Arena Sport 2 (18:45)

POGLEDAJTE VIDEO: Barcelona, Atletico, PSG, Liverpool... Spektakularna noć u Ligi prvaka

Hrvatski KupDinamoHnk GoricaHnk RijekaSlaven BelupoLiga PrvakaLiverpoolPsgAtletico MadridBarcelona
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike