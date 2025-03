Hrvatska igra protiv Francuske prvu četvrtfinalnu utakmicu Lige nacija, evo gdje ju možete gledati

Hrvatska nogometna reprezentacija 20. ožujka borit će za novi plasman na Final Four Lige nacija. Vatreni u prvoj utakmici četvrtfinala dočekuje Francusku, u četvrtak 20. ožujka od 20.45 na rasprodanom Poljudu. Bit će to 11 utakmica Hrvatske protiv Francuske u povijesti, a trenutni skor je 1 pobjeda - 3 remija - 6 poraza. Hrvatska i Francuska odigrat će tri dana kasnije i uzvrat u Parizu, u nedjelju 23. ožujka u istom terminu. Bit će to dvomeč u kojem će naša nogometna reprezentacija testirati prave trenutne nogometne mogućnosti. Izbornik Zlatko Dalić objavio je popis igrača, a među pozvanima su i nova imena – Franjo Ivanović i Toni Fruk.

Utakmice hrvatske reprezentacije u Ligi nacija gledajte na platformi Voyo na kanalu Nove TV, gdje god se nalazili

"Uz manje korekcije, ostali smo vjerni kadru koji je izborio ovu fazu natjecanja te me raduje da je dosta igrača u dobrom ritmu i jako dobroj formi. Posebno mi je drago što su opet s nama Juranović i Stanišić koji su zbog ozljeda propustili cijelu jesen. Ivanović i Fruk u kontinuitetu igraju dobro čime su zaslužili svoju priliku u A reprezentaciji te vjerujemo da mogu ojačati ionako žestoku konkurenciju u momčadi", kazao je Zlatko Dalić o novim igračima...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Napravili smo uspjeh plasmanom u četvrtfinale, ponovno je Hrvatska među najboljim ekipama u Europi, zaista su ostale samo probrane momčadi u ovoj fazi natjecanja. S druge strane stoji Francuska, o kojoj sve znamo, zlatni i srebrni s prošla dva svjetska prvenstva, jedna od najboljih momčadi na svijetu, izuzetno ih poštujem, kao i izbornika Deschampsa", naglasio je izbornik Zlatko Dalić o susretu s Francuzima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Francuzi imaju ulogu favorita, no Dalić vjeruje da na prepunom Poljudu mogu ostvariti pozitivan rezultat:

"Međutim, pokazali smo i u prošloj Ligi nacija da možemo igrati s Francuskom, vjerujem u našu kvalitetu i zajedništvo te idemo pred punim Poljudom na pozitivan rezultat koji bi nam dao dobre šanse uoči pariškog uzvrata. Neće biti puno vremena za pripremu, ali veselimo se okupiti nakon duge pauze i uživati u ovim sjajnim utakmicama koje smo izborili kroz grupnu fazu", zaključio je izbornik.

Hrvatska u ovom izdanju Lige Nacija brani srebro koje je osvojila u posljednjem. Njen završni plasman u ovom natjecanju ima utjecaja i na ždrijeb kvalifikacijskih skupina za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Izbaci li Francusku i prođe u polufinale Lige nacija, Hrvatska će u kvalifikacijama igrati u Skupini D protiv Ukrajine, Islanda i Azerbajdžana. Ako njihov put završi u četvrtfinalu, naši će nogometaši snage odmjeriti s Češkom, Crnom Gorom, Farskim Otocima i Gibraltarom u skupini L.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić obratio se javnosti prije važnih utakmica Vatrenih

Tekst se nastavlja ispod oglasa