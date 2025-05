Frizer 'bocnuo' Sučića s Hajdukovim dresom! Njegova reakcija vas neće ostaviti ravnodušnima

Zagrebački frizer poznat na društvenim mrežama pod nadimkom Beks and Blends, stekao je veliku popularnost na TikToku zbog svojih zabavnih videa i duhovitih razgovora sa svojim klijentima. Ono što ga izdvaja jest činjenica da njegovu stolicu često zauzimaju velika imena iz svijeta sporta – od nogometaša Dinama, bivših i sadašnjih, do poznatih MMA boraca.

No, Beks and Blends nije samo majstor šišanja, već i pravi zabavljač. Nedavno je došao na ideju koja je nasmijala mnoge. Uzeo je Hajdukov dres i bez obzira na to što su njegovi gosti u većini slučajeva bili veliki navijači Dinama, odvažio se staviti dres na njihove grudi. Ovaj trik izveo je, među ostalim, i na Petru Sučiću, mladom igraču Dinama koji je nedavno prešao u milanski Inter.

Međutim, nije samo Sučić bio na meti ove šaljive situacije. I Filip Pejić te FNC zvijezda Croata također su prošli kroz istu “provokaciju”. Kako su reagirali i kako je sve prošlo, možete vidjeti u smiješnim snimkama koje je Beks podijelio na svom TikTok profilu.

