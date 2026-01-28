FREEMAIL
LEGENDA GRADA /

Franko Andrijašević se vraća u mjesto u kojemu je izgradio karijeru

Foto: Sopa Images, Sopa Images Limited/alamy/profimedia

U Rijeci je Andrijašević kroz dva mandata proveo tri sezone u kojima je odigrao 101 utakmicu te zabio 37, a namjestio 20 golova.

28.1.2026.
9:47
Sportski.net
Sopa Images, Sopa Images Limited/alamy/profimedia
Prema pisanju Germanijaka, bivši igrač Dinama, Hajduka i Rijeke Franko Andrijašević trebao bi se vratiti na Kvarner i potpisati za Orijent 1919.

Andrijašević bi se tako trebao vratiti u grad kojemu je donio prvu povijesnu titulu i gdje je bio jedan od omiljenih igrača. Osim što je dosta dao Rijeci, Rijeka je dosta dala i njemu te je Andrijašević nakon nje izgradio respektabilnu inozemnu karijeru. Igrao je Andrijašević nakon Rijeke u Gentu, iz kojeg se vratio u Rijeku na posudbu prije nego što je otišao u Kinu, gdje je postao ikona i jedan od ponajboljih igrača lige. U Kini je Andrijašević postigao 50, a namjestio 26 pogodaka u 140 utakmica.

Andrijašević se tako na Kvarner vraća u velikoj formi te će pokušati pomoći Orijentu u ispunjenju njegovih ciljeva.

POGLEDAJTE VIDEO: I Slovenija je riješena, polufinale je sve bliže: Pogledajte što kažu navijači

Franko AndrijaševićOrijent 1919
