Franko Andrijašević se vraća u mjesto u kojemu je izgradio karijeru

Prema pisanju Germanijaka, bivši igrač Dinama, Hajduka i Rijeke Franko Andrijašević trebao bi se vratiti na Kvarner i potpisati za Orijent 1919.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Andrijašević bi se tako trebao vratiti u grad kojemu je donio prvu povijesnu titulu i gdje je bio jedan od omiljenih igrača. Osim što je dosta dao Rijeci, Rijeka je dosta dala i njemu te je Andrijašević nakon nje izgradio respektabilnu inozemnu karijeru. Igrao je Andrijašević nakon Rijeke u Gentu, iz kojeg se vratio u Rijeku na posudbu prije nego što je otišao u Kinu, gdje je postao ikona i jedan od ponajboljih igrača lige. U Kini je Andrijašević postigao 50, a namjestio 26 pogodaka u 140 utakmica.

Andrijašević se tako na Kvarner vraća u velikoj formi te će pokušati pomoći Orijentu u ispunjenju njegovih ciljeva.

POGLEDAJTE VIDEO: I Slovenija je riješena, polufinale je sve bliže: Pogledajte što kažu navijači