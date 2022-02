Prvoligaš Nica i četvrtoligaš Versailles popunili su još dva mjesta u polufinalu francuskog nogometnog Kupa.

U prvoligaškom obračunu Nica je danas kao domaćin bila vrlo uvjerljiva protiv Marseillea kojeg je pobijedila 4-1. Nije sve dobro počelo po domaćina budući je već u trećoj minuti igrač Nice Bard pogodio vlastitu mrežu.

Gol nije izbacio Nicu iz ritma

No, primljeni gol uopće nije izbacio Nicu iz ritma. Čak štoviše, već do kraja poluvremena Nica je vodila 2-1 (Gouiri u 10. i Kluivert u 29. minuti). Nizozemac Justin Kluivert u 49. minuti je postigao novi gol, za 3-1, dok je konačnih 4-1 postavio Delort u 61. minuti. Bio je to ujedno dvoboj druge i treće momčadi s prvoligaške ljestvice.

Hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car za Marseille je igrao do 86. minute.

U polufinale se plasirao i Versailles, inače član četvrte lige. Četvrtfinale je donijelo međusobni ogled dva kluba iz tog ranga, a Versailles je u gostima, nakon jedanaesteraca (6-5) svladao Bergerac. Osnovni dio igre završio je 1-1, s tim da je Versailles od 79. minute imao igrača manje. Domaći Bergerac je izjednačujući gol dao u 89. minuti (Tressens).

Monaco prošao Amiens

Podsjetimo kako se prvi u polufinale plasirao Monaco koji je u utorak svladao drugoligaša Amiens na domaćem terenu s 2-0 golovima Tchouamenija i Vollanda. U četvrtak će zadnji četvrtfinalni meč, od 21 sat, odigrati Nantes i Bastia.

Francuski kup, četvrtfinale:

Bergerac - Versailles 1-1 (Tressens 89 / Diarrasouba 14), nakon jedanaesteraca 5-6

Nica - Marseille 4-1 (Gouiri 10, Kluivert 29, 49, Delort 61 / Bard 3-ag)