Hrvatska nogometna reprezentacija 20. i 23. ožujka igra dvije utakmice četvrtfinala Lige nacija protiv Francuske. Prva utakmica igrat će se na Poljudu, dok će se tri dana nakon druga utakmica igrati u Parizu na Stade de Franceu.

Izbornik francuske reprezentacije Didier Dechamps za francuski je L'Equipe potvrdio kako će francuski napad u narednim utakmicama predvoditi Kylian Mbappé.

Mbappé za reprezentaciju nije igrao od ispadanja u polufinalu Europskog prvenstva protiv Španjolske u Srpnju. Tada je rekao da je htio biti koncentriran na prilagodbu u novom klubu, a kasnije se spominjalo i da su između izbornika i francuske zvijezde postojale nesuglasice.

"Ne postoji ništa važnije od reprezentacije! Ipak, u rujnu sam rekao izborniku da nisam u najboljem stanju, promijenio sam klub i nisam imao slobodnih dana. Inzistirao je da odem na odmor. U listopadu sam bio ozlijeđen, a za studeni ne mogu ništa reći, to je bila njegova odluka. Ja sam htio igrati za Francusku, ali izbornik me nije zvao. Žao mi je, ne mogu vam reći zašto. Ako on želi, on može reći. Ali ja ne smijem", rekao je jednom napadač Reala.

Međutim, izgleda da su njih dvojice izgladila nesuglasice, a Mbappé bi svojom brzinom mogao biti pravi problem za Vatrene. Mbappé je za reprezentaciju postigao 48 golova u 86 nastupa, dok u Realu žari i pali s čak 23 pogodaka u 35 nastupa.

Sa Francuskom je još kao tinejdžer 2018. postao prvak svijeta kada su u finalu pobijedili Hrvatsku, a jedan od strijelaca bio je upravo on. Osim toga u Katru su 2022. godine bili viceprvaci dok su 2021. godine osvojili Ligu nacija.

