STRAH I TREPET / Francuska bruji o Igoru Tudoru: 'Tjera nas stalno i ne dopušta nikakav pad. Treninzi su teški. Fizički je zahtjevno'

Uvjerljiv protiv Stade de Reimsa (4-1) u nedjelju na Velodromeu, Olympique de Marseille dobro se prilagođava strogim metodama Igora Tudora o kojem bruji Francuska. "I to unatoč uputama posebno zahtjevnog trenera", naglašavaju tamošnji novinari. Igor Tudor nije mogao bolje odgovoriti navijačima. Na startu sezone u Ligue 1 protiv Reimsa, trener Olympique de Marseillea, kojemu je Vélodrome zviždao prije početka utakmice, vidio je pobjedu svoje momčadi sa stilom. Marseillais je posebno zablistao tijekom prve trećine bogate intenzitetom, poput ubacivanja naprijed desnog beka Jonathana Claussa čiji je centaršut uzrokovao pogodak protiv njegovog tabora Wout Faesa. "Znali smo da postoji kvaliteta s obzirom na pripremu," komentirao je utakmicu bivši Lensois na Prime Videou, prenosi francuski Foot01. Naravno, osvrnuo se i na Tudora i njegove trenerske metode... "Puno je stvari drugačije od prošle godine i morate uspjeti promijeniti mišljenje ljudi. Ove (nedjeljne) večeri, uspjeli smo to jako dobro. Trener nas je zagrijao da još više guramo, znamo na čemu moramo raditi. U prvom poluvremenu ritam je bio super, ponekad smo se htjeli smiriti, ali trener nas je tjerao da guramo još više. Znamo što moramo raditi dalje, radimo svaki dan i večeras se isplatilo", kazao je Jonathan Clauss i dodao: " Upute trenera? Puno je presinga i vrlo je atletski zahtjevno, to su upute. Znam to zadnje dvije godine, ali fizički je još uvijek korak iznad, u usporedbi s drugim trenerima. On ne pušta ništa slučaju, ne dopušta nikakav pad, radimo puno, treninzi su teški. Želimo ići brzo naprijed, želimo podići protivnika visoko. Potrebno je puno truda, ali fizički napredujemo. Znamo da uz još jednu nedaću, imat će puno više ritma, utakmice će se nizati jedna za drugom, dići ćemo se još fizički, ne brinem se previše, očekuje se potvrda u nedjelju u Brestu."