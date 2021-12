Bilo je lijepo kad sam došao na Maksimir s West Hamom i pobijedio 2:0, ali to je samo jedna pobjeda iz valjda 20 pokušaja. Znam da pobjedom možemo izbaciti Dinamo iz Europa lige. Svima iz Hajduka, pa tako i meni, bi se to jako svidjelo, no da budem iskren, fokusiran sam na West Ham i ne razmišljam previše o tome. Samo želim pobjeđivati.

Izjavio je to za službenu stranicu West Hama dan prije obračuna s DInamom hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić. Međutim, ta se izjava nije svidjela svima. Na nju je reagirao skijaš Filip Zubčić. Oglasio se o na Instagramu te je preko Niksijeve fotke nalijepio Dinamov grb, a njegove riječi prokomentirao je na idući način:

"Bravo! Ovak razmišlja 'pravi' sportaš”.

Dinamu je bod dovoljan za nastavak natjecanja u Europskoj ligi. Iako ima osigurano europsko proljeće kroz Konfederacijsku ligu, hrvatski prvak želi zadržati mjesto u drugom po kvaliteti europskom klupskom natjecanju.