Trener Westa Hama, David Moyes, najavio je na konferenciji za novinare uoči posljednjeg kola grupne faze Europske lige protiv Dinama kako će priliku u početnom sastavu dobiti hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić. On je pak dao intervju za službenu klupsku stranicu u kojem je pričao i o rivalstvu dva najveća hrvatska kluba.

“U Hajduk sam došao s 11 godina, što je bio san svakog djeteta u mom gradu. Splićani su ludi za Hajdukom, jer je to za njih najveći klub na svijetu. Veliko je suparništvo Hajduka i Dinama, Dinamo je u posljednjih 15 godina rezultatski znatno bolji, ali povijesno je još osjećaj da je Hajduk veći klub”, rekao je Vlašić i nastavio.

“Imao sam tu sreću da sam debitirao kao 16-godišnjak, tako da su moja sjećanja na igranje u Hajduku pozitivna. Osim na utakmice s Dinamom. Kad se sjetim utakmica koje sam igrao za Hajduk protiv Dinama, znam da smo ponekad gubili 4-0 ili 5-1... Bili su to derbiji, davali smo sve od sebe, ali oni su bili puno bolji. Mrzim se toga prisjećati! Ta mi sjećanja stvaraju bol u srcu”, poručio je te je otkrio kako je sretan što je s današnjim klubom pobijedio Modre. Bilo je to na otvaranju Europske lige.

“Bio je to za mene lijep trenutak kad sam ih s West Hamom pobijedio 3:0. Ali, to je bio samo jedan moj uspjeh u 20-ak utakmica protiv njih. Sad smo u poziciji da izbacimo Dinamo iz Europske lige i to je velika želja za svakoga u Hajduku, kao i za mene. Ali, da budem iskren, ne razmišljam previše o tome, više sam fokusiran na West Ham, želim igrati i pobjeđivati”, kazao je. Puno bivših i sadašnjih hajdukovaca i dinamovaca dijeli reprezentativnu svlačionicu.

“Naše je suparništvo veliko, ali svi smo zajedno kad igramo za reprezentaciju Hrvatske i ne razgovaramo previše o klubovima. U Hrvatskoj imamo velik broj talentiranih i tehnički jakih igrača, ne samo u Dinamu i Hajduku. I većina tih igrača može igrati u jakim inozemnim klubovima, samo im je potrebna prilagodba na drukčiji, agresivniji nogomet od onoga koji se igra u Hrvatskoj”, završio je.