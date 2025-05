Je li ovo moguća sljedeća destinacija Luke Modrića: 'Španjolci su to objavili prvoga dana'

Luka Modrić oprostio se od Real Madrida nakon dugih 13 godina. Premda se očekuje kako će hrvatski maestro objesiti konačno kopačke na klin nakon SP-a 2026. ostaje glavno pitanje: Gdje će Luka nastaviti karijeru iduće sezone?

O cijeloj situaciji s Modrićem svoj stručni komentar dao je sportski novinar i komentator RTL-a Danas Filip Brkić.

"Teško je dati pravi odgovor na to. Ali ima jedan detalj koji se provukao ovih dana ispod radara, pogotovo u Hrvatskoj, a Španjolci su to objavili već od prvog dana. To je opcija da može ostati igrati u Madridu. Njemu je obitelj važna svih ovih godina i po svemu upućuje da će nastaviti živjeti u Madridu. Bila bi prednost da ostane u Madridu, da ne promjeni vlastitu rutinu i rutinu svoje obitelji, ali da promjeni klub. Ne mora se seliti. Ima u Madridu dva klub koja su manja, ali vrlo stabilni prvoligaši s tradicijom. To su Getafe i Rayo Vallecano u predgrađu Madrida. Ta opcija da ostane u takvome klubu nije zanemariva i za njega bi bila idealna. Poznaje ligu, manji broj utakmica, ostat će na visokoj razni čekati ono što svi mi čekamo ili očekujemo od njega. A nadamo se da će biti na Svjetskome prvenstvu"

Čuli smo od izbornika da očekuje i računa na Modrića u reprezentaciji. Do kada bi Modrić mogao igrati?

"Svi smo mislili da će se oprostiti u Kataru, pa se to provuklo na još jedno Europsko prvenstvo. I tad spekuliralo hoće li biti kraj. Vjerujem i nadam se da ako odluči ići putem da ostane na visokom novu, da ne ode na Bliski Istok, pa i da ode, da je sigurno plan, ako sve bude u redu sa zdravljem, da ga vidimo na Svjetskome prvenstvu u SAD-u Kanadi i Meksiku iduće godine. Naravno, ako ga izborimo", zaključio je Brkić.

