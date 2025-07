FIFA se pohvalila brojkom gledatelja, ali je li ona stvarno impresivna ili FIFA opet maže oči?

Svjetsko klupsko nogometno prvenstvo došlo je do faze četvrtfinala. Samo je osam ekipa ostalo u konkurenciji za svjetskog klupskog prvaka u nogometu.

Grupna faza je iza nas, kao i osam utakmica osmine finala što je ukupno 56 utakmica, a FIFA se na svojim društvenim mrežama pohvalila brojkom koja bez konteksta zvuči impresivno. Naime, objavili su kako je preko dva milijuna ljudi prisustvovalo utakmica Svjetskog prvenstva. FIFA na taj način želi demantirati priče o slaboj praćenosti i neprodanim ulaznicama.

