Golovi za pamćenje /

Tko je zabio najljepši gol sezone? Poznati kandidati za Puškašovu nagradu

Tko je zabio najljepši gol sezone? Poznati kandidati za Puškašovu nagradu
Foto:

Svi ovogodišnji nominirani golovi su sjajni i zaslužuju nagradu...

14.11.2025.
11:19
Hina
FIFA je objavila je 11 kandidata za Puškašovu nagradu koja se dodjeljuje za najljepši gol sezone.

Pobjednika će odlučiti glasovanje navijača i stručnog žirija u omjeru 50-50 glasova, a dobitnik nagrade bit će objavljen tijekom dodjele FIFA Best Football Awards.

Nagrada prozvana po jednom od najboljih nogometaša svih vremena Ferencu Puškašu dodijeljuje se za najljepši gol sezone od 2009. godine, a prvi pobjednik je bio Portugalac Cristiano Ronaldo. Među dobitnicima su bili i Mohamed Salah, Oliver Giroud, James Rodriguez, Neymar, Zlatan Ibrahimović...

Svi ovogodišnji nominirani golovi su sjajni i zaslužuju nagradu.

Alerrandro, Santiago Montiel i Amr Nasser su fantastično zabijali "škaricama", Declan Rice iz slobodnog udarca, Rizky Ridho gotovo s centra, dok su Lamine Yamal, Kevin Rodrigues, Pedro de la Vega i Carlos Orrantia zabijali iz daljine.

Alessandro Deiola je postigao pogodakl nakon sjajne akcije u kojoj su sudjelovala četiri igrača Cagliarija, dok je Lucas Ribeiro zabio nakon solo prodora.

Nominirani

Alerrandro (Vitoria) u susretu protiv Cruzeira

Alessandro Deiola (Cagliari) u susretu protiv Venezije

Pedro de la Vega (Cruz Azul) u susretu protiv Seattle Soundersa

Santiago Montiel (Independiente) u susretu protiv Independiente Rivadavia

Amr Nasser (Al Ahly) u susretu protiv Pharca

Carlos Orrantia (Queretaro) u susretu protiv Atlasa

Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns) u susretu protiv Borussije Dortmund

Declan Rice (Arsenal) u susretu protiv Real Madrida

Rizky Ridho (Persija Jakarta) u susretu protiv Areme

Kevin Rodrigues (Kasimpasa) u susretu protiv Rizespora

Lamine Yamal (Espanyol) u susretu protiv Barcelone

Puškaš NagradaGolFifa
