FIFA napokon planira stati na kraj ludosti, ali hoće li navijači time biti zadovoljni?

Kako javlja Daily Mail, FIFA će se obvezati ukinuti kratke razmake između utakmica koji ozbiljno ugrožavaju zdravlje igrača, predlažući obveznu pauzu od 72 sata između utakmica.

Ovaj bi potez izazvao velike poteškoće u rasporedu klubova koji sudjeluju u europskim natjecanjima, ali dolazi usred raširene zabrinutosti zbog preopterećenosti igrača tijekom sezone. Primjerice, dvadesetdvogodišnji Pedri u karijeri je odigrao već gotovo 300 seniorskih utakmica, dok je sa samo 18 godina srušio tadašnji rekord o broju utakmica u sezoni odigravši 73. Stoga ne čudi da je zbog ozljeda u svojoj kratkoj karijeri već propustio čak 94 utakmice. Slično je i s Viniciusom Juniorom (25), koji je odigrao više od 400 utakmica, dok je apsolutni rekorder Fabio. Iako vratar, ovaj Brazilac (45) je ove sezone odigrao 67 utakmica, dok je u ukupnoj karijeri nastupio 1262 puta. Primjera radi, Ryan Giggs, koji je 24 godine igrao za United, ima 963 nastupa.

Nogomet je, dakle, postao „napuhan“, a FIFA sada planira tome stati na kraj. Prema planovima, naporan raspored Crystal Palacea prije Božića – tri utakmice u šest dana, što je izazvalo nezadovoljstvo kod njihovih protivnika u četvrtfinalu Carabao kupa, Arsenala – postao bi stvar prošlosti. FIFA tvrdi da se sastala s predstavnicima 30 sindikata igrača na summitu u Maroku, iako to nije uključivalo svjetsku organizaciju profesionalnih nogometaša FIFPRO, koja je optužila FIFA-u da promiče „lažne sindikate“.

Ideje o tome kako pomoći igračima, uključujući trodnevni period odmora, zasad su u fazi razmatranja, a FIFA ne može donositi jednostrane odluke bez dogovora s drugim relevantnim stranama. Zanimljivo je napomenuti i da ova odluka FIFA-e dolazi nakon što je organizacija odlučila proširiti Svjetsko prvenstvo s 36 reprezentacija na 48 te organizirati nikad masovnije Svjetsko klupsko prvenstvo, koje je osvojio Chelsea. Također, nikakve promjene neće stupiti na snagu prije novog Međunarodnog kalendara utakmica, koji bi trebao početi 2031. godine. Rasprave o izmjenama kalendara još su u tijeku. Preporuka o 72-satnom odmoru postoji već desetljećima, ali nikada nije bila obvezujuća. Unatoč pritužbama na način rasprave i pregovora oko izmjena pravila, konkretno uvođenje obveznog odmora smatra se pozitivnim korakom za klubove Premier lige, koji se već dugo zalažu za rasterećenje rasporeda. Od sezone 2022./23. Manchester United odigrao je 46 utakmica bez luksuza trodnevnog odmora – uglavnom između europskih utakmica i premierligaških kola.

Chelsea je krajem prošle godine imao razdoblje u kojem su četiri od pet tjedana bila pogođena ovim problemom, a najgori primjer bio je razmak od samo 62 sata – od utakmice u četvrtak protiv Djurgardensa do nedjeljnog gostovanja kod Newcastle Uniteda u podne. Taj je problem postao sve češći posljednjih godina; Manchester City je, primjerice, u božićnom razdoblju sezone 2019./20. imao samo 46 sati odmora između utakmica, zbog čega su uputili žalbu čelnicima lige. Jürgen Klopp tada je takav raspored nazvao „zločinom“, a od tada se primjećuje određeno poboljšanje. Bivši trener Real Madrida Carlo Ancelotti prošle je sezone oštro kritizirao manjak odmora za igrače, što je zasigurno odjeknulo i među trenerima Premier lige. Španjolske se momčadi često navode kao one koje dobivaju više odmora od strane La Lige prije utakmica Lige prvaka, no statistički gledano, Real Madrid je među najviše pogođenima. No ne slažu se svi da je tu problem. Naime, legenda Bayern Munchena Karl–Heinz Rummenigge smatra da su krivci za prenatrpani raspored - igrači.

„Razumijem zašto su frustrirani — ali i igrači i njihovi agenti imaju svoj dio odgovornosti za to. Stalno tražeći veće plaće, natjerali su klubove da jure za većim prihodima. A odakle dolazi taj novac? Iz više utakmica. Zato vjerujem da je vrijeme da se svi uključeni okupe i mirno, razumno porazgovaraju o tome kako možemo vratiti nogomet — i posao koji stoji iza njega — u uravnoteženija i smislenija vremena.“ rekao je Rummanigge.

