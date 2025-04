Kuje se plan! Mourinho pred otkazom u Fenerbahčeu, ali klub mora platiti ogroman iznos

Jose Mourinho ponovno je u središtu pažnje, i to zbog kontroverznog incidenta na utakmici turskog Kupa. Galatasaray je pobijedio Fenerbahče 2:1, a nakon utakmice uslijedili su nasilni sukobi, uključujući isključenja trenera Mourinha i njegovih pomoćnika. No, najviše pozornosti privukao je trenutak kada je Mourinho uhvatio suparničkog trenera Okana Buruka za nos.

Zbog tog ispada Mourinhu prijeti suspenzija od čak deset utakmica, što bi ga moglo udaljiti od vođenja Fenera do kraja sezone. Osim toga, dio uprave Fenerbahčea traži njegov otkaz, no postoji velika zapreka – Mourinho ima ugovor do ljeta 2024. godine, a u slučaju otkaza, klub bi mu morao isplatiti 40 milijuna eura. Odluku će donijeti predsjednik kluba, Ali Koç.

POGLEDAJTE VIDEO: Mudražija za Net.hr

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa