Osijekov trener zadovoljan svime osim jednim akterom: 'Mogao bi igrati bolje'

Nakon utakmice Osijeka i Hajduka koja je završila 2:2, svoje viđenje utakmice na konferenciji za medije dao je i strateg domaćina, Federico Coppitelli.

"Večerašnju utakmicu bih podijelio na dva dijela. Na razinu naše prezentacije i na krajnji rezultat. Nismo zadovoljni jer smo imali rezultat u rukama, primili smo dva poprilično jeftina gola. Ostaje određeni žal", počeo je kratko Coppitelli pa nastavio detaljnije: "Mislim da je naša prezentacija bila zrela. Jako malo smo dali prvoplasiranoj ekipi. Postoji određeni nivo nezadovoljstva rezultatom. Ne možemo reći da smo potpuno zaslužili pobijediti, bila je uravnotežena utakmica, ali kad imate kontrolu nad rezultatom ostaje žal. Hajduk je u prvom dijelu imao dvije šanse, mi smo imali oko pet. Ostaje činjenica da se moramo jako puno truditi da dođemo u priliku za gol. Ali svaka čast momcima, odigrali su dobru utakmicu".

Talijan je upitan o zamjenama, jesu li napravljene prekasno? "Smatram da nismo ni podignuli nivo naše igre u drugom dijelu, ali nismo ni pali. Jugović je sam tražio izmjenu, Omerović je bio dobar. Što se tiče izmjene Matković-Hernani, Matković je jak u tranziciji, možda da je pao u onoj situaciji bi bio isključenje ili penal. Ali u globalu mislim da je ostalo sve isto", rekao je Coppitelli.

Bivši trener Leccea za Matkovićev povratak nakon ozljede rekao je: "Mogao bi igrati bolje".

'Moram imati osmijeh na svom licu'

Osijek je jeftino primio dva gola što je istaknuo i sam Coppitelli: "Na sljedećem treningu ću reći da u situacijama kada možemo pobijediti da moramo pobijediti. Moramo polučiti pozitivan rezultat. Što se tiče golova, naravno da smo morali biti pažljiviji. Pogotovo greška kod prvog gola. Nogomet se sastoji od pojedinih epizoda, a to se vidi s epizodom kod Matkovića. On je mogao pasti kad smo mogli dobiti kazneni udarac ili crveni karton, a to su stvari na koje moramo obratiti pažnju", izjavio je Coppitelli o osječkim boljkama.

Omerović je napravio veliku grešku, ali ga je njegov trener branio: "Omerović je mladi igrač s jako puno talenta. On je simbol ovog kluba, klub koji raste u svakom segmentu. Ta njegova mladost mu možda stvara probleme i dovodi do pogrešaka. Sad pričamo o greškama, ali gledajući prvu utakmicu s Hajdukom i ovu danas, moram imati osmijeh na svom licu jer je poboljšanje momčadi evidentno".

Iza Osijeka su neke odlične utakmice, posebice u derbijima gdje se ne predaju i uspješno se vraćaju iz minusa: "Ima jako puno razloga da budemo zadovoljni, svi su gledali kako mi igramo. Uvijek želim prenijeti svoje ambicije na sve oko sebe. Smatram da je naš mentalitet vrlo bitan, to je glavni razlog zbog kojih smo iza drugih u prvenstvu. Nezadovoljni smo jer nismo pobijedili, ali podsjećam da nismo izgubili od Dinama, Rijeke i Hajduka. Zadnja tri derbija. Zahvalio bih se našim navijačima koji su nas podigli u kriznom trenutku u prvom poluvremenu", zaključio je Osijekov trener.

