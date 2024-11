Sjajna utakmica na Opusu, Osijek je preokrenuo pa doživio veliki šok

U jednom od dva derbija 14. kola HNL-a Osijeka i Hajduk su pred 11.532 gledatelja na Opus Areni odigrali 2-2.

Bila je to sjajna utakmica u kojoj je Hajduk poveo, Osijek je potom okrenuo rezultat, da bi gosti izjednačili na 2-2.

Osijek je ovim rezultatom produžio niz bez ligaškog poraza na pet kola, dok je Hajduk i treće uzastopno kolo bez pobjede.

Luka Jelinić (41) i Arnel Jakupović (58) su bili strijelci za Osijeka, a Marko Livaja (9) i Filip Uremović (84) za goste.

Nakon što su Dinamo i Rijeka u subotu remizirali u susretu bez golova, Osijek i Hajduk imali su priliku iskoristiti maksimirski remi. Osijek kako bi se približio vodećima, a Hajduk kako bi najbližoj pratnji pobjegao na šest bodova. Na koncu je završilo bez pobjednika, pa niti jedan od četiri hrvatska velikana nije profitirao u ovom kolu.

Osijek: Malenica - Jelenić, Tuia, Hasić - Jurišić, Jugović, Soldo, Dantas, Omerović - Hernani, Jakupović

Hajduk: Lučić - Melnjak, Šarlija, Uremović, Diallo- Rakitić, Krovinović - Dajaku, Kalik, Pukštaš- Livaja

90+9' Gotova je rovovska bitka na Opus areni.

90' Igrat će se devet minuta sudačke nadoknade.

84' Uremović je zabio nakon gužve u kaznenom prostoru, spustio mu je Livaja loptu nakon guranja Jurišića u leđa. Gol je unatoč tome priznat.

80' Benrahou pogađa živi zid iz slobodnog udarca.

74' Zbog bakljade Torcide i Kohorte je na kratko prekinut susret.

67' Sjajno igra Jelenić, ratoborno je izborio prekršaj na polovici Hajduka. Dantas je loše ubacio.

62' Livajin udarac s 15ak metara brani Malenica.

58' Sjajno je nakon udarca iz kuta Jelenić puknuo loptu na drugu stativu, gdje je čekao Jakupović koji ju posprema u mrežu.

53' Rakitić je izborio slobodan udarac, uzeo loptu i pucao u blok, loptu je lako ukrotio Malenica kada je stigla do njega.

45+3' - Kraj prvoga poluvremena. Hajduk je boje krenuo i došao do ranoga vodstva. Domaćini se nisu kolebali i polako su uzimali inicijativu. A onda su pljuštale prilike s obiju strana, no vratari obiju momčadi bili su posebno raspoloženi. Lučić je sjajno obranio dva zicera, no obrana Hajduka nije mogla preživjeti toliki pritisak Osijeka koji izjednačuje pred kraj prvoga poluvremena

45+1' - Teško sad živi Hajduk. Probleme im sad stvara Jurišić koji se sjajno sjurio po lijevoj ststrani i dao povratnu, no u zadnji je čas obrana Hajduka bila na mjestu. Domaćini su sad u velikome naletu. tribine seu na nogama i daju im veliki vjetar u leđa.

41' - Gooooooool! Zabija napokon Osijek nakon tolikih zicera. Nakon sjajnog ubačaja iz kornera Tuia je s druge stative odlično prebacio na Jelavića koji pogađa za 1-1

38' - Drugi žuti karton na utakmici. Ovoga je puta požutio Kalik

36' - Razigran je Hernani koji opet muči Hajdukovu obranu. Sjajno je slijeva ubacio Jakupoviću, ali napadač Osijeka ne zahvaća to dobro glavom.

29' - Lučić se izgleda ozlijedio prilikom zadnje obrane, pa je morala intervenirati i liječnička služba. Srećom po Bijele nastavio je utakmicu.

28' - požutio je Šarlija nakon starta nad Jugovićem

27' - Odmah je u kontranapadu vratio Osijek. Kako su sad domaćini bili blizu izjednačenja. Hernani je izbio sam pred vratima i pucao na gol. Lučić opet sjajno brani i još jednom spašava Bijele

26' - Kakva sad opsada na golu Osijeka. Najprije je Pukštaš zaprijetio glavom, a zatim je pucao i Kalik, ali oba puta Osijek vadi Malenica

23' - Kakva prilika za Osijek! Jakupović je imao stopostotnu priliku ispred gola Hajduka. Napadač Osijeka našao se sam pred Lucićem nakon što mu je sjajno Hernani dodao u peterac. Srećom po Bijele Lucić se ukazao i spasio Hajduk od primljenog gola

21' - Utakmica je visokog tempa, ali bez većih prilika. Ipak obje momčadi izgaraju na terenu te je utakmica dosta dinamična.

15' - Osijek nije odustao nakon ranog pogotka. Coppitellijevi izabranici preuzeli su inicijativu, ali Splićani su mirni u obrani

9' - Goooooool! Zabija Hajduk nakon sjajne akcije. Dajaku se sjajno pronašao ispred šesnaesterca Osijeka i gurnuo na desnu stranu Kaliku. Krilo Hajduka pronalazi na drugoj stativi Marka Livaju koji lako pogađa za vodstvo Bijelih 1-0. Tim pogotkom napadač Hajduka našao se sam na vrh najboljih strijelaca s devet golova u prvenstvu.

5' - Tvrd se derbi zasad igra na Opus Areni uz nekoliko manjih prekršaja

1' - Počinje derbi na Opus Areni!

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

14.55 - Sjajna atmosfera vlada na Opus Areni. Obje strane ujednile su se i zapjevale su pjesmu posvećenu Vukovaru. Prilikom izlaska igrača, domaći navijači napravili su koreografiju u plavo-bijelim tonovima i zapjevali poznate stihove 'Inati se Slavonijo'. Nisu dugo trebali čekati na odgovor Torcide. Hajdukovi navijači također su napravili koreografiju,a li u obliku hrvatske trobojnice posvećujući je palom Vukovaru.

Osijek u subotu dočekuje Hajduk na Opus Areni u sklopu 14. kola SuperSport HNL-a. Bijeli su nakon remija Dinama i Rijeke posebno motivirani i novom pobjedom bi se dodatno odvojili na prvome mjestu u tablici.

Osijek je još motiviraniji jer bi mu pobjeda bila imperativ ako se želi priključiti ostatku 'velike četvorke'. Trenutačno mu prvoplasirani Hajduk bježi za osam bodova, Rijeka na šest, a Dinamo na pet. Pobjedom bi Osijek zacementirao četvrto mjesto i puhao za vratom momčadima na vrhu.

Gattuso: 'Nema kalkulacija!'

Bijelima bi i remi dobro došao jer ih poslije ove utakmice očekuje derbi s Dinamom. Kako ne bi propustili dvoboj na Poljudu četvorica igrača Hajduka moraju biti oprezni da ne požute na Opus Areni. Među njima su Marko Livaja, Ivan Rakitić, Niko Sigur i Filip Uremović. Ipak Gattuso ističe kako je Osijek u glavnome fokusu Bijelih i kako ne dopušta nikakve kalkulacije

'Utakmice treba igrati, a ne baviti se kalkulacijama. Idemo u goste momčadi koja je dobro vođena, svi komplimenti mom kolegi Coppitelliju. Imaju dosta dobrih mladih igrača. U dobroj su formi, čeka nas kompleksna utakmica. Ne smijemo razmišljati unaprijed. Za dobar rezultat u Osijeku morat ćemo odigrati odličnu utakmicu', izjavio je Gattuso u najavi susreta.

Gattuso može biti zadovoljan jer nakon reprezentativne stanke ima gotovo cijeli zdravi roster. Čak se i ŽAper vratio treninzima. Ostaje upitan jedino Prpić za kojeg se ne zna hoće li biti spreman s obzirom na ozljedu koju vuče od prošle reprezentativne stanke.

Težak posao za Osijek

Osijek je pak u naletu dobrih rezultata te želi iskoristiti domaći teren da pobjedi najbolju ekipu HNL-a.

'Znamo da nas čeka vrlo teška zadaća, oni su vodeći na ljestvici, što znači da imaju kontinuitet dobrih rezultata i kvalitetnog rada, imaju dobru organizaciju unutar momčadi s igračima koji u svakom trenutku mogu odlučiti utakmicu. To je trenutno najjača momčad u Ligi, zasluženo su na vrhu ljestvice, što će zahtijevati naš maksimum tijekom cijelog tijeka susreta. Jasno je da ih čekamo s puno ambicija, napravili smo dug i naporan put od Hajduka na Poljudu do Hajduka na Opus Areni. Svjesni smo da mnogi faktori na obje strane mogu odlučiti, ali u odnosu na ogled koji smo s njima imali na Poljudu, razina našeg optimizma je sada značajno narasla. Utakmica je važna za obje momčadi i vidjet ćemo kako će se i jedna i druga prezentirati na terenu', najavio je susret Osijekov trener Federico Coppitelli.

Na stadionu nas očekuje sjajna atmosfera. Stadion je rasprodan, a očekuje se velika podrška s obiju strana. Hajdukovi navijači tražili su ulaznicu viška, a neki su je pokušali i dobiti učlanjivanjem u NK Osijek. Policija je proglasila ovu utakmicu visokorizičnom. Čeka nas spektakl na Opus Areni!

