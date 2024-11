Gennaro Gattuso: 'Infrastruktura u Hrvatskoj je sramotna, apeliram na savez da se to promijeni'

Osijek i Hajduk odigrali su spektakularni derbi u spektakularnoj atmosferi Opus Arene. Utakmica je završila 2:2 i stvari na vrhu HNL-a su ostale kao i prije ovoga kola jer je i drugi derbi kola, onaj između Dinama i Rijeke okončan također remijem, 1:1.

Nakon utakmice, press konferenciju je održao trener Splićana, Gennaro Gattuso.

"Obostrano dobra utakmica, poveli smo i nismo uspjeli zabiti drugi gol. Osijek je zatim preuzeo inicijativu. Puno stvari mi se svidjelo i utakmica mi se dojmila jer su obje ekipe igrale otvoreno. Mogli smo bolje reagirati na presing Osijeka, posebice na njihova krila, koja su se lako probijala preko Dialla i Melnjaka. Nismo izgubili glavu kada smo gubili, sve izmjene su donijele nešto novo. Osvojili smo bod i bilo koja momčad koja igra protiv Osijeka se neće naigrati jer Osijek igra dobar nogomet. Ovaj bod nas zadovoljava", dao je presjek utakmice i svoje dojmove Talijan.

Pohvalio je Benrahoua koji je danas nakon ulaska bio ponajbolji pojedinac Hajduka: "Kad igraju Rakitić i Krovinović ponekad im nedostaje malo mišića i agresivnosti. Benrahou ulazi na poziciju desetke jer bolje pokriva prostor od drugih igrača. Posljednja dva-tri tjedna me se jako dopao na treninzima i zato ulazi i pravi razliku. Bio je dobar protiv Istre, kao i danas. Na poziciji desetke se jako dobro snalazi", rekao je Gattuso pa zatim komentirao Osijek: "Osijek je ostavio pozitivan dojam na mene, pogotovo govorim o mladim igračima. Uvijek me raduje vidjeti igrače 2005., 2006. godište. Sve pohvale svima koji rade u klubu, rade jako dobar posao. Veseli me vidjeti uređene terene oko stadiona, infrastruktura je jako važna. Ovaj Osijek sada više vjeruje u sebe, dobro su posloženi i utrenirani. Postali su teška momčad i naporna momčad protiv koje se mora igrati", nahvalio je Osječane trener Hajduka.

Hajduk je oba pogotka primio nakon prekida: "Pripremao sam svoju momčad na duge lopte, na neke su dobro reagirali, a na neke ne. Kod prvog kola je Puki malo loše skočio, a kod drugog gola je naš golman bio malo nespretan i nije dobro reagirao. Ruku na srce, mogli smo primiti i dva gola u prvom dijelu kada nas je Lučić spašavao, a to nisu bile šanse iz prekida", iskren je bio Gattuso.

Na kraju konferencije Gattuso je dao svoj komentar na stanje u hrvatskom nogometu i HNL-u: "Reći ću odmah da je ovo očajno teška liga. Imate mnogo mladih igrača, sve ekipe su jako nezgodne, napadaju te u dubinu i agresivne su. Cijelu igru moraš prilagoditi tome. Ovu naciju, koja je igrala polufinale i finale SP-a, krasi talent. To je neshvatljivo da ovako malo zemlja igra takav nogomet. Ali moram reći da je sramotna infrastruktura vaše lige. Osijek, Dinamo i možda još pokoja momčad, Rijeka, imaju uvjete da mladi igrači mogu trenirati. Apeliram na savez da stave obvezu svim klubovima da se tereni moraju urediti. Ovo su sramotni tereni.Ti mladi igrači ne mogu pokazati talent u mjeri koju zaslužuju. Zbog terena se često događaju ozljede. U Splitu 300 mladih igrača trenira na jednom umjetnom terenu. Gubimo mlade na ulici. Talentirani ste, možete rasti strateški i taktički, ali dok su ovakvi tereni na kojima se ne može igrati, nema ništa od strategije i taktike. Kad sam ja bio mlad, provodili smo po deset sati na ulici igrajući nogomet. Danas mladi igraju nogomet deset sati tjedno, to nije dovoljno. Mladi su danas na mobitelu i PlayStationu, a prije su to vrijeme provodili s loptom na ulici", zaključio je Gattuso.

