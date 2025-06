Fabrizio Romano se oglasio oko Modrićeva odlaska u Milan i donio nove detalje

Luka Modrić još službeno nije potpisao za Milan, ali sve je dogovoreno i u srijedu je talijanska Gazzetta donijela čak i detalje ugovora.

Fabrizio Romano danas je objavio kako je i dogovoren prvi dio liječničkog pregleda koji bi se trebao odraditi u Hrvatskoj za vrijeme reprezentativne pauze, nakon utakmice s Češkom, a kada točno ovisi u Modrićevu rasporedu. Podsjetimo, utakmica s Češkom je na rasporedu u ponedjeljak navečer, a u utorak ujutro Luka se mora pojaviti na Županijskom sudu u Osijeku kako bi svjedočio u aferi Dinamo 2. Vrlo brzo, Modrić će s Realom otputovati na Klupsko svjetsko prvenstvo u SAD i tek nakon toga se posvetiti novome klubu.

🚨🔴⚫️ AC Milan are planning for Luka Modrić initial part of medical tests to be completed next week in Croatia.



It’d happen after international games, if schedule will be approved by Modrić. pic.twitter.com/RK644q9Afp