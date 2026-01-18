FREEMAIL
DRAMA NA POLJUDU /

Evo zašto Marko Livaja nije potpisao novi ugovor

Evo zašto Marko Livaja nije potpisao novi ugovor
Foto: Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia

Otkako se 2021. vratio u HNL Livaja je za Hajduk postigao 97 te namjestio 46 pogodaka u 186 utakmica, a za nastavak suradnje morati će se pronaći nekakav kompromis

18.1.2026.
10:00
Sportski.net
Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia
Na kapetan 'splitskih Bilih' ne treba trošiti riječi. Apsolutna alfa i omega hrvatske lige kada je zdrav i motiviran 'Ćaća' je idol Splita i Dalmacije. No, već se dugo vremena spominje njegov mogući odlazak iz Hajduka budući da novi ugovor još uvijek nije potpisao iako ga već mjesecima ima u rukama.

Prema pisanju Sportskih novosti razlog Livajina odugovlačenja nisu ni novci ni duljina trajanja ugovora, već - minutaža. 

"Livaja jednostavno nije sretan sa statusom i minutažom koju ima kod trenera Gonzala Garcije. I sigurno neće potpisati novi ugovor dok se taj status drastično ne popravi. A vidjet ćemo hoće li se na proljeće popraviti. Premda mnogi u Livaji vide najveće Hajdukovo proljetno pojačanje, veliko je pitanje koliko su takva očekivanja temeljena na realnim parametrima," navode iz Sportskih novosti koje objašnjavaju kako Garcia jednostavno preferira Šegu radi mobilnosti. 

Otkako se 2021. vratio u HNL Livaja je za Hajduk postigao 97 te namjestio 46 pogodaka u 186 utakmica. Ima status kakav je rijetko tko u Hrvatskoj imao, a ako obje strane žele nastavak suradnje morati će pronaći nekakav kompromis.

Marko LivajaHajdukHnl
